El sector pirotécnico de la Costa da Morte sale al paso de las críticas por los incendios

Uno de los trabajadores de la pirotécnica Cedida

La llegada del verano, las altas temperaturas y los primeros incendios forestales han vuelto a situar a la pirotecnia en el centro del debate público. Tras el conato registrado este fin de semana en Santo Hadrián, en Malpica, coincidiendo con las celebraciones de la romería, profesionales del sector en la Costa da Morte han salido al paso de las críticas y comentarios difundidos en redes sociales que apuntaban a los fuegos artificiales como posibles responsables.

Uno de ellos es Carlos Abelenda, responsable de Abenova Group y distribuidor oficial de Pirotecnia López en la comarca, quien defiende que existe un importante desconocimiento sobre la normativa que regula la actividad. “Moitas veces parece que nós poñemos as bombas ao tolo ou que somos uns pirómanos, e a realidade é que temos unhas normas moi restritivas que cumprimos relixiosamente”, afirma.

El profesional bergantiñán recuerda que la autorización de los espectáculos depende de parámetros técnicos concretos y no únicamente de la existencia de altas temperaturas. En este sentido, señala que la referencia utilizada es el Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI), que determina las limitaciones en función del nivel de riesgo existente en cada zona.

O uso de pirotecnia está perfectamente regulado e con estritas medidas de seguridade para evitar calquera risco Carlos Abelenda, de Abenova Group

Las declaraciones llegan además en un momento en el que la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) ha criticado las recientes ordenanzas aprobadas en municipios gallegos como Vilagarcía de Arousa y Padrón, donde se restringirá el uso de fuegos artificiales durante determinadas épocas de riesgo. La entidad considera que estas medidas criminalizan injustamente una actividad que, asegura, cuenta con estrictos protocolos de seguridad.

Desde el sector recuerdan que los espectáculos profesionales están regulados por normativa estatal y autonómica y que los materiales utilizados deben superar ensayos específicos antes de ser autorizados. Además, sostienen que las estadísticas oficiales no relacionan la pirotecnia profesional con los grandes incendios forestales registrados en Galicia.

Abelenda lamenta que cada verano resurjan las mismas acusaciones y considera que muchas veces se emiten opiniones sin contrastar la información. “O uso de pirotecnia está perfectamente regulado e con estritas medidas de seguridade para evitar calquera risco”, sostiene.