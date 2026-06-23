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Bergantiños

Las sardinas, protagonistas en esta noche de San Juan, a ocho euros el kilo

Esta mañana se vendían en la plaza de abastos de Carballo a ese precio

Redacción
23/06/2026 16:33
Sardinas en la plaza de abastos de Carballo, este martes
Sardinas en la plaza de abastos de Carballo, este martes
Mar Casal
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Las sardinas son esta noche las grandes protagonistas de la noche de San Juan a lo largo y ancho de la Costa da Morte. En Carballo, además, son fiestas patronales y se celebra una gran sardiñada popular, además de las que reunirán a grupos de amigos, familias y vecinos.

En la mañana de este martes las sardinas se vendían en la plaza de abastos de Carballo a 8 euros el kilo, un precio similar al de días pasados. Muchos vecinos acudieron a recoger encargos. Otros ya compraron con antelación y han congelado el producto para esta noche.

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