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Bergantiños

Un terremoto de 3.3 con epicentro en Tordoia se deja sentir en toda la comarca

Se produjo sobre las 5.30 de la madrugada sin causar daños 

Redacción
23/06/2026 09:54
Epicentro del terremoto
Epicentro del terremoto
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Un terremoto de magnitud 3.3 con epicentro en el noroeste de Tordoia se ha registrado en la madrugada de este martes,  según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se registró a las 5.31 horas, con una réplica posterior de 2.3 grados a las 5.50 horas.

El temblor se dejó sentir en otros puntos de la provincia, como Carballo, Coristanco o A Laracha. El sismo, de baja intensidad, se produjo a kilómetros de profundidad.

Según informan desde el 112 Galicia, recibieron la llamada de algún particular que notó el temblor, pero no se han registrado daños personales  ni materiales. 

Desde Coristanco algunos vecinos señalaron haber escuchado un único estruendo muy fuerte a la hora del temblor. Desde Carballo, un vecino señala que el ruido lo levantó "como un resorte de la cama", pensando que había alguien corriendo por el tejado de la casa. Además, los perros comenzaron a ladrar al sentir el temblor. Este vecino relata que también notó la réplica, aunque creyó que se trataba de un trueno.

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