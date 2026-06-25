Alumnado del IES Eduardo Pondal de Ponteceso rescata la memoria democrática de las mujeres de Bergantiños

Vista del IES Eduardo Pondal de Ponteceso EC

Alumnado de cuarto de ESO del IES Eduardo Pondal de Bergantiños participaron en un proyecto durante los últimos meses para rescatar la memoria democrática de las mujeres de Bergantiños. Se trata del proyecto ‘Creación de Audios pola Memoria das Mulleres’, impulsado por Agareso con la financiación del Gobierno.

Mediante esta iniciativa se cercaron a los principales hitos históricos de la Guerra Civil y de la dictadura, y también se grabaron y documentaron las vivencias de personas de la zona, que fueron testigos de la época. El proyecto se centró especialmente en la vida diaria de las mujeres durante la dictadura franquista, sobre lo que el alumnado preguntó a sus abuelos, vecinos o conocidos.

Las entrevistas realizadas se pueden escuchar en el canal iVoox de Agareso. Además del instituto de Ponteceso, participaron en el proyecto los IES A Rodeira, en Cangas (Pontevedra), y el Salvador de Madariaga en A Coruña. En el caso de Ponteceso, el alumnado cuenta con varias entrevistas a las mujeres Marina Lema (1946), Jesusa Castro (1948), Persona anónima (1929), Carmen Cotelo (1925) y Ángela Mato (1945). Todas hablan sobre la vida de la época (la falta de alimentos, la escuela o la vestimenta), cómo se escondían las personas perseguidas por el régimen o las labores que estaban reservadas solo a mujeres.

El principal objetivo del proyecto es paliar la falta de información sobre esa época histórica y ensanchar la documentación en materia de memoria democrática, especialmente la relacionada con las mujeres al ser la más desconocida. “Preténdese que o coñecemento sobre o pasado axude a educar sobre o presente e o futuro e ademais teza lazos entre diferentes xeracións”, indican desde Agareso. La campaña también se puede seguir en las redes sociales de esta entidad.