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Bergantiños

Un colegio de Tui y el CRA de Bergondo ganan el concurso de carteles de reciclaje de Sogama

Los centros participaron en el certamen "Recíclate con Sogama" de la empresa pública

Redacción
25/06/2026 20:32
Cartel del CRA Bergondo, ganador del concurso de Sogama
Cartel del CRA Bergondo, ganador del concurso de Sogama
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El colegio Maristas de Tui (Pontevedra) y el CRA de Bergondo (A Coruña) se han proclamado ganadores del concurso de carteles de reciclaje enmarcado en el programa “Recíclate con Sogama” 2025-2026. El primero, en la categoría de Educación Primaria y, el segundo, en la de Infantil. Ambos han recibido premios en metálico de 1.500 euros, que deberán destinar a la adquisición de material didáctico o acciones educativas.

 El Centro de Educación Especial (CEE) Manuel López Navalón de Santiago de Compostela, se hizo con un accésit como reconocimiento al trabajo realizado. En el caso del colegio de Tui, el objetivo de su cartel titulado “Renova a enerxía, renova o mundo”, era aunar reciclaje y energía, incidiendo en que contribuir al reciclaje supone también un ahorro en el consumo energético, además de una menor extracción de materias primas vírgenes.

 El CRA de Bergondo por su parte presentó el trabajo “Coidar a nosa contorna cos 3 eRRes”, incidiendo en la importancia de la prevención para reducir residuos, y una vez generados, separarlos por tipologías en los contenedores adecuados, que pusieron su propio nombre para identificarlos fácilmente: Papelín, Vidrín, Plastiquín y Organiquín.

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