El IES de Ponteceso incorporará el Bachillerato de excelencia en Ciencias en el próximo curso

Alumnado en una masterclass en el centro EC

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso afrontará un nuevo reto educativo de cara al próximo curso con la incorporación del programa STEMbach, el Bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología promovido por la Consellería de Educación. Este nueva modalidad supone un “importante paso adiante na oferta formativa do centro e permitirá ao alumnado desenvolver unha experiencia académica de alto nivel, baseada na investigación e no contacto directo co ámbito universitario”, tal como explican desde el centro.

El alumnado matriculado en STEMbach realizará durante los dos cursos de Bachillerato un proyecto de investigación tutorizado en colaboración con las tres universidades gallegas (de Santiago, A Coruña y Vigo) y con la UNED de Lugo. Además, participará en actividades formativas específicas relacionadas con la investigación científica y tecnológica.

Entre los temas que centrarán estos proyectos se encuentran algunos de los grandes desafíos de la ciencia actual, como la procura de nuevos tratamientos contra el cáncer, los retos tecnológicos del futuro o el estudio de rayos cósmicos, entre otros ámbitos de gran interés científico.

La incorporación del STEMbach refuerza la aposta del IES de Ponteceso por la innovación educativa, la excelencia académica y el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, tal como subrayan desde el centro. Este nuevo desafío será asumido “con ilusión e compromiso por parte do alumnado e profesorado do centro, convencidos de que esta iniciativa abrirá novas oportunidades de aprendizaxe, investigación e colaboración co sistema universitario galego”, añaden.