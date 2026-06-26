Fiestas por toda la comarca, desde San Pedro hasta el Fisterra Experience

La orquesta Los Satélites, reina de las verbenas, actuó el jueves en Carballo Mar Casal

Además de las celebraciones del San Xoán de Carballo, la Costa da Morte se llena de fiestas este fin de semana. Desde el Fisterra Experience, que ya comenzó este viernes, hasta las fiestas de San Pedro que se suceden en prácticamente todas las parroquias, la diversión está asegurada estos días.

Tras los primeros conciertos del viernes, en el Fisterra Experience será el turno de Trópico de Grelos, Mr Cool y Catuxa Salom, DePedro, Haylen y dj Panko. Además, llega la primera sesión de música a bordo, con Cruceros Fisterra y los sonidos de Mr Cool.

Las fiestas en honor a San Pedro tienen sus principales epicentros en Ponte do Porto (Camariñas) y en Santa Comba. En la localidad porteña, ayer ya hubo sardiñada para calentar motores, hoy habrá sesión vermú y verbena con Costa Dorada, Javivecino dj y disco móvil CDC. Al plano festivo se suman mañana las carrilanas acuáticas.

También en Santa Comba hubo verbena anoche, y hoy estará amenizada por las orquestas Fuego y Panorama City, además de la disco móvil CDC. En Buño habrá una sardiñada de San Pedro este sábado y música para animar la velada. En Estramil (A Laracha) sardiñada y churrascada a partir de las 20.30 horas, con la música de Rocío Pérez, mientras que en Valenza (Coristanco) tendrán el III Gran Xantar de la Comisión de Fiestas.

Además, en el monasterio de Soandres (A Laracha) se podrá escuchar esta tarde (20.00) la Orquesta de Cámara Galega, y en Cee, Festa da Música con Anxo Araújo.

En Ponteceso también vuelve una nueva edición del Retella Fest este noche, con churrascada y actuaciones musicales.