Diario de Bergantiños da el salto definitivo a medio digital y regresa en papel a El Ideal Gallego

Personal de Diario de Bergantiños, en la redacción de Carballo Mar Casal

En un entorno mediático en constante cambio, la capacidad de adaptación es la clave para seguir ofreciendo una información rigurosa y de calidad. Por ello, tras casi 23 años de historia, Diario de Bergantiños da un salto decisivo hacia el futuro.

A partir del 1 de julio transformamos nuestra estructura para ofrecer a los lectores un ecosistema informativo mucho más potente, multiplicando nuestra presencia digital e integrando la edición impresa en la de El Ideal Gallego, nuestra cabecera madre. Mismo compromiso, diferentes plataformas.

Diario de Bergantiños se transforma en un diario íntegramente digital, en un clara apuesta por el futuro del periodismo. Y lo hace con el objetivo de llevar la información al lector de manera instantánea, minuto a minuto, con la inmediatez que demandan los nuevos tiempos. También con una cobertura amplia y profunda, sin los límites que impone el papel.

El personal de siempre en un proyecto que evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos

El lector tendrá acceso a más contenidos, más extensos y tratados al detalle, acompañados por galerías de fotografías y vídeos.

En cuanto a la cabecera en papel, deja de ser Diario de Bergantiños para integrarse en El Ideal Gallego. No obstante, el día a día de las comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas seguirá estando presente en la edición impresa, tanto con información local como deportiva.

En el papel ofreceremos una selección de calidad; será un filtro de lo más importante de lo que pasa en las comarcas, ofreciendo al lector una selección premium de las noticias diarias. En la web habrá cabida para todo lo que hasta ahora entraba en el papel e incluso más.

Cambia la cabecera en papel, pero no la calidad ni el compromiso, ni mucho menos la apuesta por la información local y más próxima de la Costa da Morte. Diario de Bergantiños seguirá presente en cada rincón de la comarca para informar de todo lo que ocurra, como así ha sido siempre.

Y lo hará con el mismo personal, bajo la dirección de Rosa Balsa, con las informaciones de Ana Pérez Cavolo, Manolo Froxán y Carmen Suárez; las imágenes de Mar Casal, Raúl López, Fuentes Cee y Darío Gómez; y con Manuel Negreira en la faceta comercial. Somos los mismos de siempre, con un mayor despliegue técnico y digital.

Una suma de fuerzas

La integración en la cabecera de El Ideal Gallego responde a un regreso a los orígenes, ya que inicialmente la información de la Costa da Morte formaba parte de las páginas del periódico coruñés. Y es que la proximidad geográfica y la afinidad hacen que lo que pasa en la Costa da Morte tenga interés entre los lectores de A Coruña y viceversa. Noticias como las relativas al Chuac, a empresas herculinas en las que trabajan muchos vecinos de la Costa da Morte o incluso del Dépor, equipo con gran seguimiento y socios en la zona, son una extensión de la actualidad propia de la comarca.

La cobertura y el alcance será mucho mayor, tanto a nivel informativo como para los anunciantes, que tendrán una audiencia mayor. Por eso, este cambio se presenta como una evolución para fortalecer nuestro proyecto, uniéndonos a nuestra más que centenaria y experimentada cabecera madre, creando así un equipo periodístico más grande y potente, con más contenidos y mejorando el producto.

El lector tendrá ahora acceso a un diario más completo, que mantendrá la esencia de Diario de Bergantiños enriquecida con la estructura de El Ideal Gallego, con quien unimos fuerzas para ofrecer un producto más robusto y plural.

Redacción de Diario de Bergantiños Mar casal

Cambiar para mejorar, avanzar para ser más fuertes. Con esta premisa, Diario de Bergantiños inicia una de las etapas más ambiciosas de su historia. Es el siguiente peldaño en un camino iniciado el 23 de noviembre de 2003, cuando Diario de Bergantiños nacía como algo pionero: un periódico de y para la Costa da Morte. Así seguirá siendo, tratando de dar un mayor alcance a ese objetivo al potenciar la cabecera digital, que se hace mayor y vuela sola.

Todo ello manteniendo la apuesta por la cercanía al lector, informando de toda la actualidad política, económica, empresarial, educativa o los sucesos, entre otros temas. Pero además, el periódico trabaja para reflejar la actividad social y cultural de la comarca, intentando ser altavoz de la labor de las diferentes entidades y asociaciones de la zona. Las fiestas y eventos organizados por los vecinos tienen especial cabida. Las ferias, un signo de identidad en la Costa da Morte, son otro de los focos de atención, con las citas de Carballo, Paiosaco y Cee como bandera.

Mantiene la apuesta por la información de la Costa da Morte, reforzada con la de A Coruña y su área metropolitana

Asimismo, el deporte sigue siendo uno de los pilares de Diario de Bergantiños, apostando por dar visibilidad a todas las disciplinas y citas que se organizan en la comarca, recogiendo los éxitos y el buen hacer de los deportistas de la zona.

Todo ello con un equipo de profesionales entregado a su trabajo y comprometido con el periodismo de calidad, riguroso y que da cabida a todas las visiones y opiniones en la comarca.

Pero nada de lo que hemos construido hasta hoy, y nada de lo que seremos mañana, sería posible sin la fidelidad de nuestros lectores, la confianza de nuestros anunciantes y el apoyo constante de las administraciones y toda la comunidad. Todos ellos son el motor de Diario de Bergantiños.

Por eso, esta evolución es un compromiso renovado para seguir devolviéndoles esa confianza con el mejor periodismo posible. Eso haremos.