A Cidá de Borneiro cobrará vida el 11 de julio con el Castro Animado

Castro Animado en A Cidá en una pasada edición IG

El Concello de Cabana ha diseñado un amplio programa estival dirigido a todos los públicos, donde los monumentos históricos tienen especial relevancia. El dolmen de Dombate, el castro A Cidá de Borneiro y la aldea de Riobó, donde se lleva a cabo la Tarde Noite no Medievo, son lugares emblemáticos donde tendrán lugar diferentes propuestas.

La música ocupa un papel destacado y habrá una nueva edición del ciclo de los “Concertos con encanto” en el centro arqueológico de Dombate, que comenzará el viernes 10 de julio con la actuación de Antía Muíño. Seguirá el 30 del mismo mes con el artista Xabier Díaz y cierran el ciclo Barreiro & Mato el 7 de agosto. Es necesario inscribirse previamente para acudir a las diferentes citas.

Uno de los eventos más singulares llegará el sábado 11 de julio con una nueva edición del Castro Animado, que devolverá la vida a este lugar. La jornada combinará un encuentro e interacción con los habitantes de otros castros, gastronomía local, juegos populares y una recreación histórica de Clan de Breogán. Cé Orquestra Pantasma y el circo “Enredos” de A Vela completarán el programa festivo.

El 8 de agosto se celebra la edición número 17 de la Tarde-Noite no Medievo de Riobó, que incluirá las prebodas medievales, una caminata y la “Pitanza do Santo”, entre otras cosas. Os Festicultores y Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre pondrán el toque musical.

Dentro de la programación estival destacan también las visitas guiadas al dolmen de Dombate, que darán comienzo mañana 1 de julio y se prolongarán hasta el 13 de septiembre. Serán todos los días, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. También habrá visitas guiadas nocturnas los días 3 y 24 de julio, y el 14 y el 28 de agosto.