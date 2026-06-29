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Bergantiños

Trescientas familias de Cerceda forman parte de la red de autocompostaje

El programa va dirigido a viviendas unifamiliares que disponen de terreno

Redacción
29/06/2026 19:05
Restos orgánicos en composteiro
Restos orgánicos en compostero
Cedida
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 Cerceda, con el apoyo de Sogama, amplía su programa local de compostaje doméstico a 25 nuevas viviendas, sumando así un total de 300 adscritas a esta iniciativa con el fin de promover la prevención y reducción de la generación de residuos en origen. 

Sogama ha sido la encargada de dotar al Concello con los medios materiales necesarios: compostadores, con capacidad para 400 litros cada uno y fabricados con materiales reciclados y reciclables, y cubos marrones de 10 litros para facilitar el traslado de los restos orgánicos a los recipientes de fermentación, que deben estar en contacto con la tierra y en una zona protegida de las inclemencias meteorológicas. 

El objetivo del programa, destinado únicamente a viviendas unifamiliares que disponen de terreno (huerto, jardín o tierras de cultivo) en el que aplicar el abono resultante, es recuperar una práctica tradicional en el rural gallego como es la segregación de la materia orgánica en origen para alimento de animales domésticos o elaboración de pilas de compost, pero de una forma más moderna, cómoda, higiénica y eficiente. 

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