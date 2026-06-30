Cabana, Laxe y Zas presentan un recurso conjunto en contra del permiso de investigación minera 'Jorge Reyes'

Vista de la sede consistorial de Laxe EC

Los concellos de Zas, Laxe y Cabana de Bergantiños han presentado de manera simultánea y coordinada un recurso de reposición contra el acuerdo de autorización del permiso de investigación minera ‘Jorge Reyes’ (de la firma Cavisa), otorgado por la Xunta de Galicia.

Esta actuación conjunta supone un recurso único en el que comparten argumentación jurídica, técnica y territorial. Entienden que se trata de una situación que afecta a los tres términos municipales y, por lo tanto, no puede analizarse de forma aislada. El recurso destaca que la cuadrícula minera autorizada constituye una actuación continua con efectos acumulativos sobre la realidad física, urbanística, ambiental y socioeconómica de los tres municipios, que requiere una visión territorial conjunta.

Además, se detectan divergencias relevantes entre la cartografía minera empleada en el expediente y otras fuentes oficiales como el Plan Básico Autonómico o la cartografía catastral, lo que afecta a la delimitación real de las zonas potencialmente impactadas y a la identificación de parcelas concretas y usos existentes.

En el caso de Cabana, la documentación evidencia que el Plan Básico Autonómico no identifica cuadrícula minera equivalente en el término municipal, a pesar de que el permiso lo incluye como zona afectada. Esta circunstancia obliga a una motivación reforzada de su inclusión y a la identificación precisa de las parcelas y actuaciones previstas.

Además, el recurso destaca la posible afectación al Dolmen de Dombate, Ben de Interese Cultural, cuya protección incluye no solo el yacimiento, sino también su contorno y percepción paisajística. Por este motivo, se advierte de la necesidad de un análisis patrimonial específico previa y de un informe expreso de compatibilidad por parte del órgano competente en patrimonio cultural.

En Laxe, el recurso señala que la cuadrícula minera se proyecta sobre zonas de uso forestal y rural, con presencia de infraestructuras locales, caminos y parcelas privadas, sin que exista un análisis suficientemente individualizado de la compatibilidad urbanística y ambiental. También se advierte de la superposición con usos reales del suelo y de la falta de correspondencia clara entre la cuadrícula y la realidad catastral.

En Zas, la cuadrícula afecta a un entorno de elevada sensibilidad arqueológica, con presencia de varias mámoas catalogadas, entre ellas las de Couso do Monte, Suacosta, Tras da Senra y Alto do Pedroso. El recurso advierte especialmente de la situación de la mámoa de Tras da Senra, donde parte de los trabajos previstos podrían situarse dentro de su zona de protección integral, lo que requiere una evaluación patrimonial previa y exhaustiva antes de cualquier actuación.

Los tres concellos destacan que esta actuación conjuntan responde a una situación excepcional, en la que la magnitud de la afectación del territorio hizo necesaria una respuesta institucional coordinada y plenamente alineada. Se trata de un posicionamiento compartido y único, tanto en la estrategia jurídica como en la interpretación técnica del expediente para garantizar la protección del territorio, del patrimonio y de la seguridad de los vecinos.

Los tres gobiernos locales reiteran su compromiso con la defensa del interés general de la ciudadanía, la protección del medio natural y la preservación del patrimonio cultural y paisajístico, así como su voluntad de mantener una coordinación permanente durante todo el proceso.