El complejo Balarés se sitúa entre los mejores restaurantes con terraza en España 

Complejo Balarés, en el concello de Ponteceso EC

El verano vuelve a convertir las terrazas en uno de los grandes protagonistas de la temporada: atardeceres frente al mar, largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre. Para disfrutar de estas ocasiones, TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, presenta la cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026, el ranking que reúne los mejores 50 restaurantes con terraza de España, donde Galicia, y la Costa da Morte en particular también tiene su hueco.

La comunidad gallega afianza su presencia en el mapa gastronómico con cuatro establecimientos seleccionados, de los que dos se encuentran en la Costa da Morte. En cuarta posición a nivel nacional se sitúa el complejo Balarés, en este lugar del concello de Ponteceso. Recomendado por la Guía Michelín, con una propuesta de cocina de raíces gallegas, en la que el entorno natural de A Costa da Morte se convierte en el gran protagonista de la experiencia.

Le siguen Sábrego (18º), en Ribadavia (Ourense), también incluido en la Guía Michelín, cuya propuesta culinaria, a cargo del chef Marco Varela, se nutre de productos gallegos de máxima calidad en pleno corazón del Ribeiro; Quinta de San Amaro (29º), en Meaño (Pontevedra), un espacio singular ubicado entre viñedos que combina lo mejor de la gastronomía gallega de temporada con unas privilegiadas vistas.

Restaurante O Fragón de Fisterra EC

Otro establecimiento de la Costa da Morte también figura en esta lista. Se trata de O Fragón de Fisterra, que ocupa el puesto número 40, destacando una cocina de gallega mercado, de proximidad y ecológica, capitaneada por el chef Sefa Insua.

A nivel nacional, el ranking lo encabeza El Cuartel del Mar, situado en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Gracias a su privilegiada ubicación frente al Atlántico, una propuesta de cocina mediterránea basada en el producto y un ticket medio de 60€, ha conquistado la cima de la clasificación por primera vez.

El top 5 lo completan, en segunda posición, Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife), un elegante restaurante de cocina italiana reconocido con una Estrella MICHELIN con espectaculares vistas al océano Atlántico. En tercer lugar se sitúa OB Rooftop, en Calpe (Alicante), un rooftop de cocina internacional con vistas panorámicas al Mediterráneo desde la costa alicantina. Y el quinto puesto lo ocupa Carmen Aben Humeya, en Granada, un templo de la cocina andaluza ubicado en un espacio histórico del Albaicín con vistas a la Alhambra.