La Xunta destaca la labor de  Redeiras Illa da Estrela de Corme

Belén do Campo en Corme Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y por la presidenta de la Asociación de Redeiras Illa da Estrela, Rosa Rodríguez, mantuvo este martes un encuentro con las asociadas que forman parte de la marca Artesanía de Galicia. En este sentido, puso en valor el trabajo de las rederas de Corme, ejemplo de conservación de los oficios tradicionales y de adaptación de la artesanía a las nuevas oportunidades de mercado.

Constituida en el año 2009, la asociación de rederas está integrada por socias procedentes de familias del mar y autóctonas de la zona, que compatibilizan la labor tradicional de reparación y confección de artes de pesca con la creación de nuevos productos artesanales y con la difusión del patrimonio marítimo-pesquero gallego.

La entidad de rederas es uno de los mejores ejemplos del éxito del proyecto Enredadas, una iniciativa promovida conjuntamente por las consellerías de Mar y de Economía e Industria desde 2012, diseñada y coordinada por la Fundación Pública Artesanía de Galicia para favorecer la diversificación profesional de las rederas y el desarrollo de las zonas pesqueras.

Partiendo de los conocimientos tradicionales del oficio, el proyecto permitió desarrollar una metodología de trabajo propia, adaptada a las necesidades del colectivo de rederas, apoyada en un amplio programa de formación especializada impartido por profesionales de diferentes ámbitos creativos y empresariales. Belén do Campo recordó que la Fundación Pública Artesanía de Galicia recibió el Premio Promociona para Entidades Públicas en la XI edición de los Premios Nacionales de Artesanía, gracias al proyecto Enredadas, como ejemplo de buenas prácticas.

A lo largo de estos años, Enredadas favoreció la colaboración de las rederas con profesionales y empresas de sectores tan diversos como la moda, el diseño, el mobiliario, la decoración, la bisutería, la fotografía, el escaparatismo o la gestión comercial. Esta cooperación permitió crear nuevas colecciones de complementos y piezas artesanales elaboradas con redes recicladas, combinando el respeto por el oficio tradicional con la incorporación de diseños contemporáneos y abriendo nuevas oportunidades de mercado.

En el caso concreto de la Asociación Illa da Estrela, esta evolución se tradujo también en la colaboración con destacados diseñadores y firmas, así como en la creación de productos innovadores que aportan valor añadido al trabajo de las rederas y contribuyen a la generación de ingresos complementarios para el colectivo.

Además, las rederas de Corme participan de manera habitual en ferias especializadas con el apoyo de la Fundación Artesanía de Galicia. Precisamente, este fin de semana participarán en la feria tradicional Corazón da Artesanía en Agolada. En estos encuentros muestran cómo es posible conservar los conocimientos heredados de generación en generación al tiempo que exploran todas las posibilidades creativas de los materiales empleados en su trabajo y adaptan sus productos a las demandas actuales del mercado.

La delegada también recordó la colaboración mantenida con el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) Costa da Morte, del que la asociación de rederas forma parte como representante del sector y con el que lleva años impulsando iniciativas destinadas a dinamizar el territorio, promover la sostenibilidad y poner en valor el papel de las mujeres del mar.

Belén do Campo subrayó que la asociación Illa da Estrela constituye un ejemplo de éxito de la colaboración entre las administraciones públicas, el tejido asociativo y el sector pesquero para preservar el patrimonio cultural marítimo, impulsar la innovación, fomentar la economía circular y crear nuevas oportunidades de empleo y riqueza en las zonas costeras de Galicia. De esta manera, las rederas de Corme no solo mantienen vivo un oficio esencial para la actividad pesquera, sino que contribuyen también a proyectar la artesanía gallega y la identidad marinera de la Costa da Morte dentro y fuera de la comunidad.Ayudas Artesanía

La representante del Gobierno autonómico aprovechó la visita para animar a los posibles beneficiarios a solicitar las ayudas de la Xunta que tienen como objetivo reforzar el apoyo a los ayuntamientos para promover la organización de ferias en el ámbito de la artesanía.

De la convocatoria de 2025 se beneficiaron un total de 88 entidades en Galicia, la gran mayoría talleres artesanos de Artesanía de Galicia que gracias a estos apoyos pudieron asistir a ferias nacionales e internacionales para impulsar sus proyectos.