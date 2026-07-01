A mina de Monte Neme, entre as 'bandeiras negras' de Ecoloxistas en Acción
Pola rotura da balsa ocurrida no mes de xaneiro
A organización Ecoloxistas en Acción fixo público este martes o seu informe de 'bandeiras negras', que cada ano sinala puntos do litoral afectados por contaminación, presión urbanística ou actuacións que degradan a contorna natural, e este ano outorgou outro seis 'distincións' en Galicia.
Así, foron sinaladas coas 'bandeiras negras' a praia das Catedrais (Lugo) pola "degradación" que sofre ante o impacto de miles de visitantes, sen que se cumpriu o plan de conservación e sen que se adopten medidas de conservación, segundo explicou Xaquín Pastoriza; e a ampliación do porto de Baiona (Pontevedra), tamén polo impacto no ecosistema e realizada fronte á oposición de colectivos veciñais e ambientais, entre eles a Plataforma Salvemos Santa Marta.
Tamén teñen 'bandeira negra' a Mina de Monte Neme, entre Malpica e Carballo, por contaminación, debido a que o 31 de xaneiro se produciu a rotura dunha das balsas. "O colapso provocou a saída dun gran volume de augas contaminadas e lodos mineiros que descenderon pola ladeira ata alcanzar o rego de Tuixe, o rego dous Riás e finalmente a Praia dos Riás, dentro da ZEPA Costa da Morte, espazo integrado na Rede Natura 2000", sinalan os ecoloxistas.
A rotura constitúe o segundo episodio grave rexistrado nestas instalacións en apenas doce anos, despois do colapso doutra balsa ocorrido en febreiro de 20144, lembran desde Ecoloxistas en Acción.