Cereixas, Romería Galega y mucho más este fin de semana en la Costa da Morte

Feiras das Cereixas el pasado año IG

El Asalto ao Castelo de Vimianzo es la principal cita festiva de este fin de semana en la Costa da Morte, pero no es la única. La comarca vuelve a llenarse de actividades lúdicas y festivas estos días, en los que destaca también la Feira das Cereixas de Paiosaco (A Laracha), que tiene el domingo su día grande. En la víspera, este sábado habrá sesión vermú con el dúo Charada y por la noche, verbena, con el grupo Bomba, disco móvil Impacto y dj Drew Korme, además de Élite con dj Javi.

Además, a partir de las cinco de la tarde en el aparcamiento que está frente a la gasolinera de Paiosaco se disputará el XI Aberto das Cereixas, organizado por el equipo Campo da Feira, con la colaboración del Concello y la Liga Galega de Billarda. Las personas interesadas que se acerquen al lugar podrán practicar este juego tradicional de la billarda.

El domingo es el día grande de la Feira das Cereixas, Festa de Interese Turístico de Galicia. La feria estará amenizada por la charanga Malandros Escola de Samba. Seguirá una sesión vermú con el dúo Xilo e Carlos, y actuaciones de música tradicional de la Asociación Cultural Queiroga (20.00 horas) para culminar con el concierto de Radio Cos, que pondrá el broche de oro, a partir de las 22.00 horas.

Sin salir del municipio de A Laracha, este domingo habrá sesión vermú en la plaza Eduardo Vila Fano de Caión, a partir de las 13.00 horas, con El Corta.

Romería Galega en Baladio el pasado año IG

Este sábado se celebra una nueva edición de la Romaría Galega de Baldaio, en Carballo. A partir de las 19.00 horas en el polideportivo de Imende se empezarán a servir sardinas y churrasco, aderezado con la música de las pandereteiras Arnela, de la ADCR Baldaio, organizadora del evento, y la música y el baile de la asociación Nemeth de Carballo. Para rematar, verbena con Rocío Pérez.

En Cances (Carballo) honran este fin de semana a San Pedro, con celebraciones el sábado y el domingo. Este sábado habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú, y por la noche, verbena con el grupo Hidalgo Prime y dj Ariax. El domingo, una macrosesión vermú con el grupo Elebe 2.0 y dj Redface.

En Buño (Malpica) en el parque Luciano García Alén habrá un concierto íntimo este viernes, a partir de las 21.30 horas, con Icía Varela & Haruma Chatani & Yoshimi, que organiza la asociación O Quinteiro.

También en Malpica, en el Paseo da Praia, tendrá lugar este sábado el V Festival de Baile Tradicional Darredor, organizado por ADC Carcaxía, a partir de las 19.00 horas, con la entidad organizadora, Nemeth y AMDT Queiroa de Sada.

En Ponte do Porto (Camariñas) se retoman este viernes las fiestas en honor a San Pedro que arrancaron el fin de semana pasado. Está prevista una gran verbena con la orquesta El Combo Dominicano y el dj Borja Solla. El sábado honran al Socorro, con misa a las 13.00 horas, sesión vermú con el trío Alborada, que por la noche estará acompañado del rock del grupo Claxxon y la disco móvil Macro CDC. El domingo, en honor al Sacramento, macrosesión vermú con Tania Veiras y Cumbiapop.