El nordés alivia la ola de calor en el litoral de la Costa da Morte

21 grados se alcanzaron este mediodía en Malpica Cavolo

La Costa da Morte afronta un fin de semana de altas temperaturas, aunque el viento del nordés convierte a la franja costera en un refugio climático frente a los más de 35 grados que se alcanzan en otras zonas de Galicia. MeteoGalicia mantiene activa la alerta amarilla por viento en el litoral, con rachas que alcanzan los 60 kilómetros por hora en Camariñas y los 56 en Malpica, un fenómeno que está ayudando a contener los termómetros junto al mar mientras el interior las máximas rondan los 30 grados.

Los datos registrados este viernes por la red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia reflejan claramente ese contraste. En Cee-Brens, que no está afectado por el nordés se registraron 29,6 grados, mientras que en Fontecada (Santa Comba) el termómetro alcanzó los 32,1 grados, una diferencia superior a los ocho grados respecto a algunos puntos del litoral. En Malpica la máxima fue de 21 grados, convirtiéndose en uno de los municipios más frescos de la jornada, al igual que en Camariñas.

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En Rus (Carballo) se alcanzaron 26,7 grados, mientras que en Río do Sol (Coristanco) el mercurio llegó a 23,1 grados y en Coto do Muiño (Zas) se quedó en 25,6 grados. También en A Gándara (Vimianzo) la máxima fue de 23,4 grados.

Un fin de semana caluroso

Las previsiones de MeteoGalicia apuntan a que el calor continuará durante todo el fin de semana, especialmente el domingo, aunque las temperaturas seguirán mostrando importantes diferencias entre municipios.

En Carballo se esperan máximas de 29 grados el sábado, 32 el domingo y 31 el lunes. En A Laracha se alcanzarán 29, 31 y 30 grados, respectivamente, mientras que Coristanco, Santa Comba y Zas también rondarán o superarán los 31 grados durante la jornada dominical.

En el litoral el ambiente será más suave. Malpica prevé máximas de 25 grados el sábado, 29 el domingo y 28 el lunes. En Camariñas los termómetros oscilarán entre 28 y 30 grados, mientras que Fisterra no pasará de 30 grados el sábado y descenderá hasta 28 el domingo y 27 el lunes. En Cee se alcanzarán 32 grados el sábado, bajando ligeramente hasta 30 grados durante el domingo y el lunes. Vimianzo, por su parte, registrará 29 grados el sábado, 31 el domingo y 30 el lunes.

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Las altas temperaturas acompañarán dos de los eventos con mayor capacidad de convocatoria de estos días. Miles de personas acudirán a la Feira das Cereixas de Paiosaco, que se celebra el domingo, y lo mismo harán este sábado en el Asalto ao Castelo de Vimianzo, una de las grandes fiestas del verano.

Aunque el nordés ayudará a suavizar el ambiente en la franja costera, quienes participen en estas celebraciones deberán extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar será muy elevada.

Recomendaciones frente al calor

Ante este episodio de altas temperaturas, diferentes concellos de la comarca están difundiendo recomendaciones básicas para prevenir los efectos del calor. Entre ellas figuran beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar bebidas alcohólicas o con exceso de cafeína y azúcar, consumir comidas ligeras y frescas, utilizar ropa transpirable y protección solar, evitar la práctica deportiva durante las horas de mayor insolación y buscar espacios frescos o con sombra.

Asimismo, se recuerda la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables, así como no dejar nunca a ninguna persona en el interior de un vehículo estacionado. En caso de presentar síntomas como mareos, fatiga, náuseas o desvanecimientos, se recomienda solicitar asistencia sanitaria de inmediato y, en las situaciones más graves, contactar con el 112.