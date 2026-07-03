El PSOE denuncia que la base de socorrismo de Balarés está sin luz

Núcleo de Balarés, en Ponteceso EC

El PSOE de Ponteceso denuncia que la base socorrista de Balarés está sin luz, a pesar de tratarse de un servicio fundamental. "É un servizo necesario para quentar auga para as picaduras de escarapotes, cargar os móviles e talkies e outros servizos. A imprevisión do Concello é grave: lembráronse hai unha semana que viña o bo tempo" aseguró el portavoz, Xosé Lois García Carballido portavoz.

"O excelente traballo dos socorristas debe apoiarse cunhas condicións de traballo e servizo ao público inmellorables", añadió el representante socialista, que recuerda la falta de baños en el mismo espacio "pola tardanza do Concello en comunicar a avaría á Deputación", que también denunció su grupo.