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El estado del mar en Malpica era más propio del invierno
Bergantiños

Mar de invierno en pleno inicio de las vacaciones estivales en la Costa da Morte

Las banderas amarillas y rojas ondean en los arenales de la comarca por el estado del mar

A. Pérez Cavolo
03/07/2026 19:14

El primer fin de semana de las vacaciones de verano no está respondiendo a las expectativas de vecinos y visitantes en la Costa da Morte. Lejos de las habituales jornadas de playa propias del mes de julio, el intenso viento del nordés está dejando un panorama marítimo más característico del invierno, con fuerte oleaje y condiciones poco favorables para disfrutar del litoral. 

Desde hace varios días el nordés sopla con intensidad en la comarca y este viernes se han registrado rachas de hasta 60 kilómetros por hora en municipios como Malpica y Camariñas, provocando un notable aumento del estado de la mar y dificultando tanto el baño como otras actividades náuticas.

La situación ha obligado a extremar las precauciones en numerosos arenales de la comarca, donde ondean banderas amarillas e incluso rojas debido al fuerte oleaje y a las corrientes generadas por el viento. Los servicios de vigilancia recuerdan la importancia de respetar en todo momento las indicaciones de los socorristas y evitar el baño cuando esté prohibido.

Las previsiones apuntan a que el nordés continuará siendo protagonista durante las próximas jornadas, por lo que se recomienda consultar el estado del mar antes de acudir a las playas y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

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