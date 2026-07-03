USO alerta de que el empleo estival “no puede ocultar la precariedad”

Ambiente en los bares de Carballo durante el San Xoán Mar Casal

La Unión Sindical Obrera (USO) ha valorado de forma positiva el descenso del desempleo registrado durante el mes de junio en la Costa da Morte, aunque advierte de que esta mejoría responde, en gran medida, al inicio de la campaña de verano y no supone un cambio estructural del mercado laboral de la comarca.

Según los datos oficiales publicados por la Xunta, junio finalizó con 3.841 personas desempleadas, 201 menos que en mayo y 591 menos que al comienzo del año, cuando se contabilizaban 4.432 parados.

Desde el sindicato consideran que las cifras “son positivas, pero non permiten lanzar campás ao voo”, al entender que buena parte del empleo generado durante estas fechas está vinculado a la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios, sectores caracterizados por la temporalidad, la parcialidad y los contratos de corta duración.

El paro registra en junio su sexta caída consecutiva en la Costa da Morte Más información

USO insiste en que la evolución mensual no debe ocultar la realidad del mercado laboral. “A baixada do paro é unha boa noticia para as familias traballadoras da Costa da Morte, pero non pode ocultar que seguimos ante un mercado laboral feble, moi dependente da campaña estival e con demasiados empregos de usar e tirar”, señalan.

La organización reclama un cambio del modelo económico que permita generar empleo estable y de calidad, con salarios dignos, conciliación, prevención de riesgos laborales y mayor respeto a los convenios colectivos. Además, solicita reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo durante el verano para vigilar posibles incumplimientos en sectores como la hostelería, el comercio, la limpieza, la seguridad privada o la atención sociosanitaria.

Finalmente, el sindicato considera prioritario impulsar políticas activas de empleo adaptadas a la realidad de la Costa da Morte, favoreciendo la implantación de industria, la formación y nuevas inversiones que contribuyan a fijar población y evitar la marcha de la juventud.