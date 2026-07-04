El Melga de Ponteceso comienza el horario de verano el 11 de julio

Una visita guiada en el Melga de Ponteceso IG

El Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA), en Ponteceso abrirá sus puertas este verano y comenzará la temporada el próximo sábado 11 de julio, que rematará el 15 de septiembre.

El horario para las visitas libres será los sábados de mañana (de 11.00 a 14.00 horas) y de tarde (de 17.00 a 20.00 horas) y los domingos de mañana. Los festivos estará cerrado, excepto alguna fecha puntual que se comunicará previamente.

Para realizar visitas guiadas deberá de solicitarse con una semana de antelación. Para un grupo deberá de reunirse un mínimo de 15 personas. Las visitas guiadas se realizarán de lunes a domingo en horario de 11.00 a 13.00 horas. Las instalaciones estarán cerradas por la tarde todos los días excepto los sábados.