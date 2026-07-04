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Diario de Ferrol

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Bergantiños

La piscina de Coristanco ya abrió sus puertas para combatir la ola de calor

En los próximos días abrirá el kiosco, lo que completará la oferta lúdica 

Redacción
04/07/2026 16:09
Imagen e archvio de la piscina municipal
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La piscina municipal da Rocheira, en Coristanco, ya abrió sus puertas este verano, haciendo así frente a esta nueva ola de calor. Numerosas personas acudieron a refrescarse y resguardarse de las altas temperaturas. 

Las instalaciones permanecerán abiertas de lunes a domingo, en horario de 15.00 a 20.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio saludable y accesible para personas de todas las edades.

Con el fin de garantizar a seguridad de los usuarios, la piscina cuenta con servicio de socorrismo durante el horario de apertura. En los próximos días abrirá el kiosco, lo que contribuirá a completar la oferta del recinto. Desde el Concello de Coristanco se anima a los vecinos a acudir a disfrutar de las instalaciones, sobre todo en estos días de calor asfixiante, y destacan que este servicio ayuda a  “favorecer o lecer, a convivencia e o desfrute nunha contorna natural privilexiada”

 

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