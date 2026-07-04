La piscina de Coristanco ya abrió sus puertas para combatir la ola de calor
En los próximos días abrirá el kiosco, lo que completará la oferta lúdica
La piscina municipal da Rocheira, en Coristanco, ya abrió sus puertas este verano, haciendo así frente a esta nueva ola de calor. Numerosas personas acudieron a refrescarse y resguardarse de las altas temperaturas.
Las instalaciones permanecerán abiertas de lunes a domingo, en horario de 15.00 a 20.30 horas, ofreciendo una alternativa de ocio saludable y accesible para personas de todas las edades.
Con el fin de garantizar a seguridad de los usuarios, la piscina cuenta con servicio de socorrismo durante el horario de apertura. En los próximos días abrirá el kiosco, lo que contribuirá a completar la oferta del recinto. Desde el Concello de Coristanco se anima a los vecinos a acudir a disfrutar de las instalaciones, sobre todo en estos días de calor asfixiante, y destacan que este servicio ayuda a “favorecer o lecer, a convivencia e o desfrute nunha contorna natural privilexiada”