Los termómetros alcanzan los 32 grados en Carballo y Vimianzo 

Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas M.N

La ola de calor ya se está dejando sentir en la Costa da Morte, con los municipios de Bergantiños y Soneira en alerta roja. En zonas de interior como Carballo, Vimianzo y Santa Comba los termómetros han rozado este sábado máximas de 32 grados, mientras que en el litoral la situación es más contenida.

Si bien el nordés ha perdido intensidad, el viento se mantiene ligeramente en la costa, lo que permite que las temperaturas no sean tan elevadas. En Malpica, este mediodía la máxima ha sido de 24 grados, mientras que en Camariñas se superan los 25. En el litoral sur de la Costa da Morte las temperaturas son más elevadas, alcanzando en Cee los 30 grados.

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Ante esta situación, las playas se han convertido en el refugio de vecinos y visitantes para pasar la ola de calor. Los arenales de Malpica, Caión, Laxe y Razo están a tope de bañistas.

Este domingo se prevé que las temperaturas suben en toda la zona, por lo que desde los diferentes concellos de la comarca siguen difundiendo recomendaciones básicas para prevenir los efectos del calor. Entre ellas figuran beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar bebidas alcohólicas o con exceso de cafeína y azúcar, consumir comidas ligeras y frescas, utilizar ropa transpirable y protección solar, evitar la práctica deportiva durante las horas de mayor insolación y buscar espacios frescos o con sombra.

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Asimismo, se recuerda la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables, así como no dejar nunca a ninguna persona en el interior de un vehículo estacionado. En caso de presentar síntomas como mareos, fatiga, náuseas o desvanecimientos, se recomienda solicitar asistencia sanitaria de inmediato y, en las situaciones más graves, contactar con el 112.