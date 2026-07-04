Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Los termómetros alcanzan los 32 grados en Carballo y Vimianzo 

Las playas son el refugio para pasar la ola de calor que afecta a casi toda la comarca

A. Pérez Cavolo
04/07/2026 14:37
Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas
Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas
M.N
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La ola de calor ya se está dejando sentir en la Costa da Morte, con los municipios de Bergantiños y Soneira en alerta roja. En zonas de interior como Carballo, Vimianzo y Santa Comba los termómetros han rozado este sábado máximas de 32 grados, mientras que en el litoral la situación es más contenida. 

Si bien el nordés ha perdido intensidad, el viento se mantiene ligeramente en la costa, lo que permite que las temperaturas no sean tan elevadas. En Malpica, este mediodía la máxima ha sido de 24 grados, mientras que en Camariñas se superan los 25. En el litoral sur de la Costa da Morte las temperaturas son más elevadas, alcanzando en Cee los 30 grados. 

El estado del mar en Malpica era más propio del invierno

Mar de invierno en pleno inicio de las vacaciones estivales en la Costa da Morte

Más información

Ante esta situación, las playas se han convertido en el refugio de vecinos y visitantes para pasar la ola de calor. Los arenales de Malpica, Caión, Laxe y Razo están a tope de bañistas. 

Este domingo se prevé que las temperaturas suben en toda la zona, por lo que desde los diferentes concellos de la comarca siguen difundiendo recomendaciones básicas para prevenir los efectos del calor. Entre ellas figuran beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar bebidas alcohólicas o con exceso de cafeína y azúcar, consumir comidas ligeras y frescas, utilizar ropa transpirable y protección solar, evitar la práctica deportiva durante las horas de mayor insolación y buscar espacios frescos o con sombra.

21 grados se alcanzaron este mediodía en Malpica

El nordés alivia la ola de calor en el litoral de la Costa da Morte

Más información

Asimismo, se recuerda la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables, así como no dejar nunca a ninguna persona en el interior de un vehículo estacionado. En caso de presentar síntomas como mareos, fatiga, náuseas o desvanecimientos, se recomienda solicitar asistencia sanitaria de inmediato y, en las situaciones más graves, contactar con el 112.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La piscina de Coristanco ya abrió sus puertas para combatir la ola de calor
Redacción
Procesión de antorchas en el Corpiño de Oca, en Coristanco

Los vecinos de Oca, en Coristanco, honran a la Virgen del Corpiño
Redacción
Playa de Caión, en A Laracha, a tope de bañistas

Los termómetros alcanzan los 32 grados en Carballo y Vimianzo
A. Pérez Cavolo
Campo municipal de As Redondas en Cabana

Cabana renovará el césped y los equipamientos del campo de fútbol de As Redondas
Redacción