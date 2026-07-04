Los vecinos de Oca, en Coristanco, honran a la Virgen del Corpiño

Procesión de antorchas en el Corpiño de Oca, en Coristanco EC

Los vecino de la parroquia de Oca, en Coristanco, honran este fin de semana a la Virgen del Corpiño. Las celebraciones comenzaron el viernes con la tradicional procesión de antorchas y verbena y culminarán este domingo.

Este sábado hubo misas durante toda la mañana y sesión vermú con la orquesta Dinastía, que por la noche estará acompañada del dúo Élite. El domingo es el último día de festejos, con misas a las 9.00 horas, y la solemne a las 13.00. La sesión vermú estará amenizada por la orquesta Azabache.