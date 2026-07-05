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Bergantiños

Cerceda homenajea a cuatro equipos por sus ascensos esta temporada

Redacción
05/07/2026 19:20
Homenaje al S.D. San Martiño de veteranos por su ascenso a Primera Galicia
Homenaje al S.D. San Martiño de veteranos por su ascenso a Primera Galicia
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El Auditorio Municipal de Cerceda acogió la gran fiesta del fútbol local, un acto organizado por el Concello para reconocer los éxitos logrados esta temporada por cuatro equipos del municipio.

El homenaje sirvió para poner en valor el ascenso de la S.D. San Martiño de veteranos a Primera Galicia, así como los ascensos a Segunda Galicia del C.A. Cercedense Femenino, del Club Atlético Cercedense Infantil y del Club Atlético Cercedense Cadete.

Durante el acto se entregaron distintivos a los equipos protagonistas de una campaña especialmente destacada para el fútbol cercedense. Participaron el concejal de Deportes, Óscar Golán, y los ediles Jesús Rama, Francisco Boquete y Silvia Lois.

La cita reunió a jugadores, cuerpos técnicos, familias y representantes municipales en una jornada de reconocimiento al trabajo desarrollado durante toda la temporada.

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