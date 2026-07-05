La ola de calor dispara los termómetros hasta los 37 grados en Carballo y los 31 en el litoral

La playa de Razo está a tope esta fin de semana Raúl López Molina

La ola de calor está dejando este domingo una jornada muy calurosa en la Costa da Morte con temperaturas que alcanzaron los 37 grados en Carballo, mientras que en algunos puntos del litoral, como Malpica, también se superaron los 31. El intenso calor ha vaciado las calles durante las horas centrales del día, y llena las playas de Razo, Malpica, Laxe y otros arenales de la comarca.

Según los datos de Meteogalicia, la temperatura más alta hasta el momento la registró la estación de Rus, en Carballo, con 36,8 grados. Tras ella se situaron A Gándara, en Vimianzo, con 36,1 grados; Coto Muiño, en Zas, con 35,5; y Río do Sol, Coristanco, con 35,3. También Fontecada, Santa Comba, superó los 33 grados al alcanzar una máxima de 33,4.

Los termómetros alcanzan los 32 grados en Carballo y Vimianzo Más información

En la costa, aunque la influencia del Atlántico suavizó el calor, los registros también fueron elevados para una comarca acostumbrada a veranos más templados. Malpica alcanzó los 31,1 grados, mientras que Camariñas se quedó en 26,4 y en Cee el mercurio llegó hasta los 29 grados.

Las elevadas temperaturas también tuvieron consecuencias en la programación festiva. La organización de la Festa das Cereixas de Paiosaco decidió cancelar la actuación prevista para esta tarde de la Asociación Cultural Queiroga debido al intenso calor.

El calor continuará este lunes, aunque con un ligero descenso de las máximas. MeteoGalicia prevé 30 grados en Carballo y Coristanc; 31 en Zas y Santa Comba; 27 en Cee y Camariñas y 26 en Malpica.

A partir del martes comenzará un descenso más acusado de las temperaturas. Las máximas se moverán entre los 21 y los 27 grados durante el resto de la semana, con valores más suaves en el litoral y un tiempo estable, predominando el sol y sin previsión de lluvias significativas.