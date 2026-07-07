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Bergantiños

Cerceda repartirá el césped artificial retirado del campo Anexo Roxo

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud a partir del 9 de julio

Redacción
07/07/2026 20:02
Campo anexo de O Roxo de Cerceda
Campo anexo de O Roxo de Cerceda
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El Concello de Cerceda pondrá a disposición de la ciudadanía el césped artificial retirado durante las obras de renovación del campo de fútbol Anexo Roxo.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud a partir del 9 de julio, desde las 9.00 horas, tanto en el registro general del Concello como a través de la sede electrónica municipal utilizando el modelo habilitado para este fin.

Cada solicitante podrá pedir un máximo de 100 metros cuadrados, aunque la superficie finalmente adjudicada dependerá de la disponibilidad del material y de las dimensiones de los rollos obtenidos durante el desmontaje del antiguo terreno de juego. El césped se entregará en piezas de aproximadamente dos metros de ancho por entre 20 y 25 metros de largo, con una superficie aproximada de entre 40 y 50 metros cuadrados por unidad.

El reparto se realizará por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta agotar las existencias. El Concello recuerda que la presentación de la petición no garantiza la adjudicación del material y que las personas beneficiarias deberán asumir tanto el transporte como la posterior utilización del césped, además de firmar la correspondiente declaración de aceptación de las condiciones de entrega.

La administración local informará próximamente de las condiciones definitivas y de las fechas de entrega a través de la web municipal, las redes sociales y el tablón de anuncios.

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