Sogama supera la barrera del medio millar de entidades adscritas a su programa de compostaje doméstico

Mapa concellos adheridos al compostaje doméstico de Sogama Cedida

Con motivo del Día Internacional para la Conservación del Suelo, que se celebra este martes, Sogama hace balance del programa de compostaje doméstico que lidera en Galicia, que ya supera la barrera de las 500 entidades adscritas (235 ayuntamientos, 230 centros educativos y 35 colectivos sociales) y los 24.200 compostadores repartidos entre las mismas de forma gratuita.

Con esta iniciativa, la empresa pretende contribuir a fomentar la autogestión de la materia orgánica, dados sus incuestionables beneficios ambientales, económicos y sociales, y recuperar una práctica tradicional en el rural gallego, como es la segregación de los restos orgánicos para alimento de animales domésticos o la elaboración de compost, pero, en este último caso, de una forma más moderna, eficiente, cómoda e higiénica facilitada por el compostador.

Este recipiente, con capacidad para 400 litros y fabricado con materiales reciclados y reciclables, permite llevar a cabo, de forma controlada, el proceso de fermentación de la fracción orgánica, que viene a representar en torno al 37-40% de la composición media de una bolsa de basura doméstica tipo.

El programa acoge únicamente viviendas unifamiliares que dispongan de terreno (huerto, jardín o tierras de cultivo) en el que aplicar el compost resultante, cerrando el propio ciclo de la naturaleza conforme a los principios de la economía circular: de residuo a recurso.

Asimismo, el tratamiento de la materia orgánica en origen constituye una magnífica medida de prevención que propiciará una disminución de las cantidades de bolsa negra (fracción resto) entregadas a Sogama por parte de los ayuntamientos para su tratamiento final, disminuyendo el importe de la factura a pagar a esta empresa pública por su servicio.

A fin de que los usuarios cuenten con la información y conocimientos necesarios para llevar a cabo este proceso con garantías, técnicos de Sogama imparten formación presencial, al tiempo que entregan manuales en los que se describe la operativa a seguir desde la propia instalación del compostador, que debe ubicarse en el exterior de la vivienda y en contacto directo con la tierra para facilitar la entrada de los microorganismos descomponedores, hasta los materiales que deben y no deben introducirse en el mismo, y la supervisión de parámetros tales como la temperatura, el oxígeno y la humedad, que jugarán un papel relevante en el resultado final.

El objetivo es que los participantes puedan obtener un compost de alta calidad, que cumpla los requisitos de la normativa vigente y que, por tanto, pueda ser aplicado en la agricultura y jardinería con garantías y sin restricciones.