Cabana, Laxe y Zas mantienen ante la Xunta su frente común contra el proyecto minero ‘Jorge Reyes’

Los alcaldes de Laxe, Zas y Cabana tras reunirse con el director xeral Cedida

Los alcaldes de Cabana, José Muíño; Laxe, Francisco Charlín y Zas, Manuel Muíño, se reunieron con el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, para reiterar la oposición institucional de los tres municipios al permiso de investigación autorizado recientemente por la Xunta y trasladarle la preocupación existente entre la población de la zona.

El encuentro había sido solicitado por los tres ayuntamientos después de que el Gobierno gallego autorizase el permiso de investigación, con el objetivo de defender una postura común y conocer de primera mano el alcance de la resolución administrativa.

Durante la reunión, el director xeral explicó que la autorización concedida se limita exclusivamente a la fase de investigación y que no supone, en ningún caso, la aprobación de una explotación minera. Además, aseguró que, si la empresa promotora solicita en el futuro convertir ese permiso en una concesión de explotación, la Administración autonómica realizará un seguimiento “especialmente rigoroso” del expediente y extremará la vigilancia durante toda su tramitación.

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Los tres regidores aprovecharon el encuentro para reiterar su rechazo al proyecto, una posición que ya habían plasmado el pasado 30 de junio con la presentación de un recurso de reposición conjunto contra la autorización del permiso de investigación. Según señalan, esta actuación institucional se apoya en argumentos de carácter técnico, urbanístico, ambiental y patrimonial, con el objetivo de proteger el territorio y defender los intereses de los vecinos de los tres municipios afectados.

Los alcaldes también quisieron agradecer el respaldo mostrado por la ciudadanía desde que se conoció el proyecto. En este sentido, destacaron la implicación de los vecinos en la defensa del medio natural y del patrimonio paisajístico de la comarca, subrayando que la movilización social ha reforzado la posición mantenida por los tres ayuntamientos desde el inicio del procedimiento.

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Asimismo, aprovecharon para recordar un aspecto que consideran especialmente relevante para los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del permiso. Según explicaron, la empresa no puede realizar catas ni trabajos de investigación en las parcelas sin contar previamente con la autorización expresa de sus propietarios, requisito indispensable para acceder a las fincas afectadas.

Cabana, Laxe y Zas insisten en que continuarán actuando de forma coordinada durante toda la tramitación administrativa del expediente y aseguran que mantendrán una comunicación permanente con los vecinos para informar de cualquier novedad relacionada con el proyecto minero ‘Jorge Reyes’.