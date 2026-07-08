USO reclama a las empresas de la Costa da Morte medidas efectivas frente a las altas temperaturas

Una persona refrescándose en una fuente por la ola de calor Archivo

La Unión Sindical Obrera (USO) ha instado a las empresas de la Costa da Morte a reforzar las medidas de prevención frente a las altas temperaturas, advirtiendo de que el calor no debe considerarse una simple molestia propia del verano, sino un riesgo laboral que puede provocar deshidratación, golpes de calor, accidentes de trabajo e incluso consecuencias mortales.

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El sindicato recuerda que la ola de calor que afecta estos días a Galicia ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de extremar las medidas preventivas en los centros de trabajo.

El sindicato recuerda además que, cuando existan avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas no sean suficientes para garantizar la seguridad de la plantilla, las empresas deben adaptar las condiciones de trabajo e incluso suspender determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo.

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USO anima a los trabajadores de la Costa da Morte a ponerse en contacto con el sindicato si consideran que sus derechos en materia de prevención no se están respetando y ofrece también asesoramiento a las empresas que deseen implantar correctamente los protocolos frente al calor. “O traballo non pode converterse nunha proba de resistencia. O risco climático debe xestionarse con rigor técnico e con dereitos, non con improvisación”, concluye la organización sindical.