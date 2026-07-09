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Bergantiños

Del Camiño dos Faros a Santiago, 300 kilómetros por la investigación del cáncer infantil 

Daniel Caballero recorrerá del 13 al 19 de julio siete etapas por la Costa da Morte y el Camino de Santiago dentro de su reto solidario 'Por mí y por los que no pueden'

Redacción
09/07/2026 12:16
El Camiño dos Faros recorre el litoral
Cedida
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El atleta taranconero Daniel Caballero afrontará del 13 al 19 de julio un nuevo desafío dentro de su reto solidario ‘Por mí y por los que no pueden’, con el que recorrerá 300 kilómetros por tierras gallegas para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. 

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Incarlopsa. La prueba unirá el Camiño dos Faros con la Catedral de Santiago de Compostela a lo largo de siete etapas, con un desnivel acumulado superior a los 5.500 metros, en lo que será uno de los desafíos más exigentes de este proyecto solidario. 

El recorrido se dividirá en siete etapas: 

Etapa 1: Malpica – Pontesco (49 kilómetros). 

Etapa 2: Ponteceso– Arou (42 km). 

Etapa 3: Arou – Muxía (56 km). 

Etapa 4: Muxía – Nemiña (25 km)- 

Etapa 5: Nemiña – Fisterra (27 km).  

Etapa 6: Fisterra – Santa Mariña (48 km). .

Etapa 7: Santa Mariña – Santiago de Compostela (44 km) Daniel Caballero ha explicado que se trata de una de las pruebas más duras del reto, con la que alcanzará el ecuador de esta aventura solidaria. No obstante, ha destacado que también será "una de las más bonitas y emotivas por todo lo que representa el Camino de Santiago". 

El reto ‘Por mí y por los que no pueden’ ha recaudado ya más de 4.000 euros. El total de las donaciones se destina a la asociación Cambiando Vidas con Elsa, que impulsa proyectos de investigación sobre el cáncer infantil a través del CIMA de Navarra. 

El atleta taranconero ha agradecido el respaldo de Incarlopsa, patrocinador del proyecto dentro de su compromiso con el deporte, la promoción de hábitos de vida saludables y el apoyo a iniciativas locales alineadas con valores como el esfuerzo, la solidaridad y el afán de superación.

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