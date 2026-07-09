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Diario de Ferrol

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Bergantiños

El PSOE de Coristanco critica que el Concello lave las aceras en plena ola de calor 

Exige al gobierno medidas alternativas mientras se mantengan las restricciones en el suministro

Redacción
09/07/2026 18:22
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
José Manuel Pérez Abelenda, portavoz del PSOE de Coristanco
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El Grupo Municipal Socialista de Coristanco denuncia que “en plena onda de calor e con varios núcleos do municipio afectados por restricións de auga, o Concello decidiu levar a cabo tarefas de lavado de beirarrúas e espazos públicos”. El portavoz,  José Manuel Pérez Abelenda, considera que es una actuación “irresponsable, incoherente e contraria ás necesidades actuais de aforro hídrico”.

Afirma que durante los últimos días muchos vecinos se pusieron en contacto con el PSOe para denunciar que mientras se les exige limitar el consumo doméstico de agua, el Gobierno local “emprega grandes cantidades de auga potable para limpar pavimentos que poderían manterse mediante métodos alternativos menos agresivos e máis acordes coa situación de emerxencia climática”. En su opinión, esta decisión resulta especialmente grave, teniendo en cuenta las restricciones que sufren las familias, comercio y explotaciones agrícolas, que el propio gobierno "debería cumprir e ser exemplo". 

A cidadanía merece un goberno local que actúe con responsabilidade, coherencia e sensibilidade ante unha situación que afecta directamente ao benestar de todos”, afirma el portavoz socialista. “Lavar beirarrúas en plena ola de calor, mentres se pide aos veciños que reduzan o seu consumo, transmite unha mensaxe de desigualdade e falta de planificación”, añade.

El PSOE exige al Concello la suspensión inmediata de estas prácticas hasta que se normalice el suministro de agua, así como la adopción de métodos alternativos de limpieza como el barrido manual o maquinaria sin consumo de agua potable.  “A crise climática esixe responsabilidade institucional, e o goberno local debe ser o primeiro en cumprir e respectar as medidas de aforro que lle pide á ciudadanía”, subraya Pérez Abelenda.

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