Bergantiños
Festival de Habaneras, el sábado 11 en Corme
En el certamen, organizado por la Coral Brisas do Mar, participan cuatro agrupaciones
La Praza da Ribeira de Corme (Ponteceso) acoge este sábado el XXII Festival de Habaneras, a partir de las 19.00 horas. En la cita, organizada por la Coral Polifónica Brisas do Mar de Corme, participarán la Coral Polifónica Eixil de Cedeira, la Agrupación Coral Endesa das Pontes, la Coral Polifónica Eumesa de Pontedeume y la agrupación anfitriona.
Los organizadores invitan a disfrutar de esta cita festiva en la localidad cormelán, donde se podrán escuchar los mejores repertorios de habaneras.