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Bergantiños

Llega la XXI edición del Certame de Poesía Erótica 'Illas Sisargas'

Concello de Malpica y asociación cultural Caldeirón presentaron el concurso

Redacción
09/07/2026 13:20
Convocatoria del certamen de poesía de Malpica
Presentación de las bases del certamen
Cedida
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El Concello de Malpica y la asociación Cultural Caldeirón presentaron este jueves la XXI edición del Certame de Poesía Erótica 'Illas Sisargas', una cita ya consolidada y de referencia en la creación poética en lengua gallega.

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga; el presidente de Caldeirón, Paco de Tano; la concejala de Cultura, Noelia Freijeiro; y las integrantes de la entidad Emma Abella y Olga Rodríguez fueron los encargados de presentar el certamen.

El concurso está organizado por la Asociación Cultural Caldeirón con la  colaboración del Concello, con el objetivo de promover la literatura en gallego a través de una propuesta singular, que a lo largo de más de dos décadas ha reunido a numerosos autores.

Podrán participar todos los autores de cualquier nacionalidad que presenten un libro inédito de temática erótica, escrito en gallego y no premiado con anterioridad. El premio está dotado con 1.500 euros y la publicación de la primera edición de la obra ganadora en la colección Illas Sisargas de la Editorial Caldeirón

En cuanto a las bases, las obras deberán remitirse en formato PDF al correo electrónico premio@caldeiron.org, siguiendo el sistema de plica. El plazo de presentación permanecerá abierto hsata el 30 de septiembre de 2026.

La organización anima a los escritores y escritoras a participar en esta nueva edición, destacando el prestigio logrado por el certamen y la importancia de seguir apoyando iniciativas que fomenten la creación literaria en gallego y contribuyan a la proyección cultural de Malpica.

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