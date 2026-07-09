Los concellos afectados por la prealerta por sequía en el Anllóns piden a la ciudadanía un consumo moderado del agua

Río Anllóns a su paso por el centro de Carballo Mar Casal

Los concellos afectados por la prealerta por escasez moderada de agua en el río Anllóns, decretada este miércoles por la Xunta, hacen un llamamiento a la ciudadanía para el consumo responsable del agua.

En el caso de Carballo, la existencia de una doble captación en los ríos Anllóns y Bardoso garantiza el suministro, según recuerda el Concello. No obstante, aunque "la situación es de normalidad", la previsión de un verano seco obliga a activar este protocolo de seguimiento intensivo de la cuenca del Anllóns.

La situación de prealerta no conlleva restricciones drásticas en el consumo, pero "es fundamental la colaboración de toda la ciudadanía para evitar problemas en el futuro", por lo que "rogamos que se haga un uso del agua lo más responsable posible", indica el Concello de Carballo.

El Concello de A Laracha hace también un llamamiento al consumo responsable, evitando usos innecesarios del agua potable y haciendo un aprovechamiento eficiente.

Entre las recomendaciones dirigidas por ambos concellos a los particulares, figuran restringir el riego de jardines y huertas siempre que sea posible, limitar el lavado de vehículos (excepto empresas dedicadas a esta actividad), no emplear agua potable para llenar piscinas particulares o reutilizar el agua para otros usos cuando las condiciones lo permitan.

Otras medidas son ducharse en vez de bañarse, no dejar el grifo abierto mientras se lavan los dientes o utilizar las funciones 'eco' en lavadoras y lavavajillas.

Por su parte, los ayuntamientos minimizarán el uso en servicios no esenciales, como el riego de las zonas verdes públicas o el baldeo y lavado de calles. Además, se mantendrá un seguimiento constante de la evolución de la situación para adoptar, si fuese necesario, otras medidas más restrictivas en función de las recomendaciones de las administraciones competentes.