Ponteceso abrirá en 2028 su primera residencia de mayores, que contará con 140 plazas

Visita de la conselleira a Ponteceso Moncho Fuentes

Ponteceso contará con su primera residencia de mayores en 2028. Así lo anunció este jueves en Ponteceso la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante la presentación del proyecto, en un acto en el que estuvo acompañada por el alcalde, José Manuel Mato. La residencia, con 140 plazas de capacidad y una superficie de 6.000 metros cuadrados, se construirá en pleno centro urbano de la mano de una iniciativa privada con la colaboración de la Xunta y del Concello. El coste total rondará los doce millones de euros.

Al acto también asistieron el director xeral de Maiores e Atención Sanitaria, Antón Acevedo; la delegada territorial de la Xunta en la provincia, Belén do Campo; alcaldes y ediles del entorno y vecinos.

Fabiola García destacó que será un centro residencial de vanguardia, organizado en unidades de convivencia y varios apartamentos tutelados. Además, permitirá la generación de empleo en la zona, con la puesta en marcha de unos 90 puestos de trabajo.

La conselleira señaló que la Xunta trabaja para que los mayores puedan elegir dónde y cómo quieren pasar esta etapa de sus vidas, para lo cual suelen optar por su entorno. Para atender esta preferencia, explicó que la Xunta ha impulsado medidas pioneras como el Bono Coidado no Fogar, que reciben ya casi 40.000 gallegos, o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Por su parte, el alcalde mostró su satisfacción por contar con un servicio que supondrá "dar un enorme salto en canto á calidade de vida e benestar da veciñanza". Además del beneficio directo para los mayores, la apertura de esta instalación funcionará como un estímulo para el empleo "xerando 90 postos de traballo directos", apuntó Mato, quien agradeció a la empresa impulsora y dio las gracias a la conselleira por su "colaboración e implicación por seguir mellorando o día a día dos nosos maiores".

Durante la presentación del proyecto intervino Blas Tojo, el arquitecto de la residencia, que explicó los detalles de la construcción. Además, avanzó que se prevé una inversión de unos doce millones de euros para hacer realidad esta iniciativa.

Tojo explicó que la intención es disponer de todos los permisos en el plazo de seis meses para iniciar las obras y que el edificio esté en funcionamiento en 2028.

El proyecto

La residencia de Ponteceso será un centro de vanguardia de casi 6.000 metros cuadrados, con 140 plazas y organizado en unidades de convivencia y varios apartamentos tutelados. De este modo, los pisos 1, 2 y 3 serán de residencia y habrá dos unidades de convivencia de 22 plazas por cada piso.

En cuanto a los apartamentos, estarán situados en el bajo y en el bajo cubierta.