Buño viaja a los años 80 este fin de semana 

Cocido O Quinteiro de Buño Raúl López

La localidad de Buño (Malpica) viaja a los años 80 durante este sábado 11 de julio, con una jornada llena de actividades en el parque Luciano García Alén.Por la mañana ya habrá una exposición de coches clásicos para ir calentando el ambiente festivo.

Al mediodía habrá una gran churrascada para ir reponiendo fuerzas, y desde las 20.00 horas, una gran fiesta ochentera con el grupo Retrotrool y sesión musical con Grobas. Además, por la noche habrá servicio de hamburguesas en el mismo lugar. El evento está organizado por la asociación O Quinteiro, que pide acudir con ropa de los años 80 para disfrutar de esta jornada llena de nostalgia, música y diversión.