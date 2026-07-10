Carballo y Coristanco inauguran su obradoiro de empleo conjunto Lubiáns II

Visita de las autoridades al alumnado Mar Casal

El Fórum Carballo acogió este viernes la apertura del obradoiro de empleo Lubiáns II, la asegunda iniciativa conjunta de los concellos de Carballo y Coristanco que durante nueve meses permitirá formar a 20 personas desempleadas en dos especialidades: ocho alumnos se formarán en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y doce o harán en montaje e instalaciones de construcciones de madera. El obradoiro se imparte en el Fórum e incluye prácticas.

El acto inaugural contó con la presencia de los alcaldes de Carballo, Daniel Pérez, y Coristanco, Juan García Pose, así como de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce, entre otros.

El programa cuenta con una inversión autonómica de más de 501.000 euros de los que 47.000 son para 10 incentivos, que consisten en 3.000 euros para las empresas por persona contratada, y otros 1.500 para el ayuntamiento por cada inserción alcanzada.

La cooperación intermunicipal y la calidad del programa formativo centraron las intervenciones. El alcalde carballés agradeció la inversión de la Xunta y destacó la obligación de las instituciones de “dotar de oportunidades ás persoas: oportunidade para emprender, para reorientar a vida laboral... e este obradoiro é unha oportunidade para vós”, dijo dirigiéndose al alumnado.

Por su parte, el alcalde de Coristanco se mostró profundamente emocionado por dar continuidad a este proyecto común. "As persoas maiores tamén soñamos, e aos servidores públicos ás veces cúmprensenos os soños. Nós soñabamos con ter un obradoiro e iso foi posible dende o ano pasado. Carballo podería presentarse só, pero optou por este proxecto en común", afirmó.

En este sentido, Juan García Pose tuvo palabras de recuerdo para el exregidor carballés Evencio Ferrero por sentar las bases de esta colaboración. García Pose resaltó que los trabajos que va a realizar el alumnado "son actuacións que poderíamos comprar, pero non terían o mesmo valor emocional", y aplaudió que la Xunta prime las iniciativas que nacen desde la unión de concellos.

"Carballo podería camiñar só, pero o importante é camiñar xuntos para ofrecer esas oportunidades á veciñanza", insistió Daniel Pérez, que también tuvo palabras de agradecimiento para el personal administrativo y el profesorado.

En esta misma línea, el concejal carballés de Formación e Emprego, Iván Andrade, destacó la excelente sintonía entre ambos concellos y lanzó un mensaje a los participantes: "O único que pedimos é que aproveitedes ao máximo esta oportunidade, porque a experiencia dinos que a xente que pasa por aquí acaba con traballo".

Por su parte, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, destacó que este programa constituye "unha oportunidade real para mellorar a empleabilidade dos participantes, adquirir experiencia profesional e obter unha cualificación que facilite a súa incorporación ao mercado laboral".

Durante los nueve meses, el alumnado combinará las clases teóricas con la formación práctica. “Son dúas especialidades importantes, con saídas importantes”, apuntó Do Campo, quien agradeció la colaboración de las entidades en las que hará las prácticas el alumnado de atención sociosanitaria: la residencia de Aspaber, la asociación Íntegro y los centros de día de Carballo y A Laracha. El alumnado completará su formación práctica prestando apoyo en la atención y cuidado de los usuarios, siempre bajo la supervisión del personal especializado.

Por su parte, el alumnado de la especialidad de montaje e instalación de construcciones de madera ejecutará diferentes actuaciones de interés público en los ayuntamientos participantes. Así, harán mejoras en los elementos de carpintería de las dos edificaciones del Horto Ecolóxico de Carballo y fabricarán el mobiliario interior del Mercado Municipal. En Coristanco, las prácticas se centrarán en la Praza de Santa Marta, donde instalarán los elementos de madera de una nueva pista multideporte y ejecutarán la cubierta del palco de la música.

Participantes en el obradoiro y autoridades posan delante del Fórum Carballo Mar Casal

Estas actuaciones permitirán complementar la formación teórica del alumnado con una experiencia práctica de calidad, al tiempo que contribuyen a la mejora de infraestructuras y servicios de utilidad pública en los municipios participantes.

Belén do Campo señaló que este programa representa un ejemplo de como la formación puede ir de la mano de la mejora del territorio, ya que los participantes contribuyen con su actividad a la conservación y acondicionamiento de espacios públicos de gran utilidad para la vecindad.

Además, la delegada territorial puso la tilde en las ventajas de la formación dual, un modelo que ofrece a los alumnos-trabajadores la posibilidad de formarse mientras desarrollan una actividad remunerada y obtienen una certificación profesional reconocida en todo el Estado. También resaltó que el número reducido de participantes favorece un seguimiento más próximo y un aprendizaje adaptado a las necesidades de cada persona.