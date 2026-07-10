Entroido de Verán en Fisterra, Castro Animado o exaltación marinera, citas para no perderse este sábado 

Castro Animado en Cabana, en una imagen de la pasada edición IG

La Costa da Morte vuelve a vivir un intenso fin de semana, con fiestas de todo tipo de un lado a otro. Además del San Cristovo que continúa en Carnés (Vimianzo), Baio (Zas) y Cee, donde empieza hoy y mañana domingo será el día grande, hay otras numerosas citas festivas para no perderse este sábado y domingo.

El Entroido de Verán de Fisterra es una de las más destacadas, con música desde las 12.00 horas, conciertos por la tarde y el gran desfile de disfraces a partir de las 20.30 horas al ritmo de la Batucada Rapacollons Big Bang (entidad organizadora) y Mekánica Rolling Band. Al finalizar, conciertos de nuevo de la mano del dj Luciano, Aixa Romay, La Década Prodigiosa.

El castro A Cidá de Borneiro (Cabana) volverá de nuevo a la vida, con el Castro Animado, a partir de las 17.00 horas. Gastronomía local, juegos populares, recreación histórica a cago de Clan de Breogán y música llenarán el castro de actividad durante toda la tarde.

En el “portiño” de Santa Mariña, en Niñóns-Brantuas, de Ponteceso, preparan su Festa Mariñeira a partir de las 14.00 horas. Mejillones, marmitako, paella de marisco, empanada o pulpo son algunas de las raciones que se servirán.

En la parroquia carballesa de Cances recuerdan hoy la figura del que fue su párroco, Jesús Antelo, con misa y comida en el local social en la Festa da Parroquia.

Entroido de Verán en Fisterra en la pasada edición IG

A escasa distancia, en Buño (Malpica) también retrocederán unos años con una fiesta ochentera, a partir de las 20.00 horas. Por la mañana habrá exposición de coches clásicos y una churrascada. La entidad organizadora, O Quinteiro, piden que acudan con ropa de los años 80.

En las localidades de Camelle y Arou (Camariñas) también regresan al pasado con otra edición del City of Agra. Este viernes abrió sus puertas la Feira Mariñeira, que continuará hasta el domingo. Para este sábado una las principales atracciones será el Roteiro Animado, y por la tarde, Foliada para seguir con la Arribada dos Náufragos cerca de las 11 de la noche y al finalizar, monólogos Os Mortos de Risa.

El domingo habrá una misa en memoria de los náufragos en la iglesia de Camelle y también un homenaje a todos los náufragos de la Costa da Morte por parte de los niños de Camelle.

Este sábado las Torres do Allo, en Zas, también acogerán un concierto por parte del prestigioso Aida Piano Trío. Será a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.

La Foliada das Neves, en Buxantes (Dumbría), será otra de las citas festivas de este sábado. Comienza a las 19.00 horas con un obradoiro de baile tradicional para seguir a las 20.00 horas con la Foliada propiamente dicha con la participación de diferentes agrupaciones.

El Día da Bicicleta de Cee o la Andainas por los Penedos de Traba y Pasarela, las visitas guiadas y teatralizadas en el castillo de Vimianzo o la primera ruta estival que organiza el Concello de Zas son otras de las citas para disfrutar este sábado por la Costa da Morte.