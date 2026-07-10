La Xunta destaca la expansión de la  ganadería de Marcos Antonio Rial Costa, en Ponteceso, especializada en vacas cachenas

Visita de Belén do Campo a la ganadería de Ponteceso Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato; la directora territorial de la Consellería de Medio Rural, Nieves Mancebo; y el veterinario de Boaga, Davide Outeiro, visitó este viernes la ganadería de Marcos Antonio Ríal Costa, especializada en vacas cachenas.

Esta explotación, en plena expansión, cuenta con 60 vacas, de las cuales 41 son productivas y otras 19 tienen menos de seis meses. En este sentido, la delegada destacó la gran utilidad de este modelo de ganadería en extensivo en la limpieza de las franjas secundarias.

Belén do Campo destacó que esta explotación recibió el año pasado una ayuda para apoyar el mantenimiento de 8 ejemplares de recría dentro de las ayudas de la Xunta que tienen por objetivo reforzar el apoyo a los ganaderos que apuestan por la preservación del patrimonio genético y productivo, así como por la sostenibilidad del rural.

Con estas ayudas se busca que los ganaderos puedan sustituir sus animales por ejemplares criados en la propia explotación desde el destete, lo que contribuye a mejorar la adaptación de los animales al medio, reducir costes y garantizar la continuidad de las explotaciones.

En la visita, la delegada de la Xunta recordó que la Consellería do Medio Rural vuelve a tener abiertas estas ayudas por segundo año consecutivo para la recría de las razas autóctonas de rumiantes amenazadas de Galicia, con un presupuesto de 390.000 euros. El plazo se abrió el pasado 7 de julio y permanecerá abierto hasta el 8 de agosto.

Del importe total, se destinarán 350.000 euros al pago de las ayudas a las personas titulares de las explotaciones de ganado bovino —de las razas Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa— y 40.000 euros para las de Ovella Galega y Cabra Galega. Así, las ayudas podrán alcanzar un importe máximo por granja de 15.000 euros, siendo la aportación máxima por animal de 350 euros en el caso de los bovinos y de 60 euros en el ovino y caprino.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas, tanto físicas como jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas situadas en nuestra comunidad. Estas deberán estar inscritas en el libro genealógico de las razas autóctonas de Galicia, entre otros requisitos.

Belén do Campo recordó que el año pasado se beneficiaron en Galicia 207 explotaciones con unas ayudas de casi 370.000 euros. En la provincia de A Coruña fueron 38 ayudas, de las cuales 26 fueron para ganaderías de bovino y 12 para granjas ovinas y caprinas. En total, la inversión ascendió a más de 60.000 euros.

Y en el caso concreto de la Costa da Morte, además de la ganadería de Ponteceso, también recibieron apoyos otras dos granjas de bovino de Cee; entre las tres recibieron un total de 7.000 euros.

Aprovechando la visita, la delegada recordó que el pasado miércoles se convocaron, por primera vez, los premios a la excelencia ganadera para reconocer el trabajo de los criadores de razas bovinas autóctonas amenazadas de Galicia. Mediante esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga), se pone en valor la gran relevancia social, medioambiental y cultural de estas razas para Galicia, así como de las granjas de estos animales, que son uno de los motores económicos del rural gallego.

Estos galardones tienen como finalidad distinguir la actividad de los ganaderos en el proceso de cría de las razas bovinas autóctonas en favor del mantenimiento de estos recursos zoogenéticos, consiguiendo unos productos cárnicos de mayor calidad de forma sostenible y velando por el bienestar animal. Se establecen cinco categorías, una por cada raza amenazada —Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa—, y dentro de cada categoría los premios se estructuran en tres bloques: a la Excelencia Ganadera, al Legado y Vigor y a la Identidad y Semilla de la Raza.

Al premio de Excelencia Ganadera podrán optar aquellas explotaciones que figuren en estado de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), con un censo mínimo de 10 vacas nodrizas, que participen en el programa de cría de la raza al cierre del ejercicio y que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años.