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Bergantiños

La Xunta ensalza la Festa do Percebe do Roncudo como el escaparate de la excelencia de los productos del mar 

La fiesta será el próximo sábado 18 de julio, donde se servirán alrededor de mil kilos 

Redacción
10/07/2026 18:40
Participantes en la presentación de la Festa do Percebe do Roncudo
Participantes en la presentación de la Festa do Percebe do Roncudo
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La XXXIV Festa do Percebe do Roncudo de Corme (Ponteceso) se presentó ayer en Santiago con una delegación local y representantes de la Xunta, que ensalzaron este evento como el escaparate de la excelencia de los productos del mar. 

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, destacó la importancia de esta fiesta, consolidada en el calendario gastronómico gallego, que contribuye a la promoción de uno de los productos más emblemáticos de la comunidad y al reconocimiento de la labor de los profesionales del mar. 

Isaac Rosón puso en valor el papel de iniciativas como esta para acercar a la ciudadanía la calidad de los productos pesqueros gallegos, favorecer su consumo y dinamizar económicamente los municipios costeros. En este sentido, aludió al compromiso de la Xunta con el impulso del sector pesquero y marisquero y con la promoción de los productos del mar que cumplen con los criterios de calidad, sostenibilidad y respeto por el medio marino. 

El director xeral también destacó el trabajo de los percebeiros “cuxo coñecemento do medio e profesionalidade permiten ofrecer un produto de máxima calidade, convertido nun referente da gastronomía galega tanto dentro como fóra de Galicia, ademais de ser unha oportunidade para divulgar a cultura mariñeira e o patrimonio vinculado á actividade extractiva na Costa da Morte”. 

El próximo lunes la treintena de percebeiros de Corme comenzará la extracción del crustáceo en la zona de O Roncudo, donde se recogerá en su totalidad. Está previsto extraer alrededor de los mil kilos para poner a la venta el próximo sábado en la fiesta, declarada de Interese Turístico Galego.

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