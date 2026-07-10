Memoria ballenera este sábado en Malpica 

El lugar de Caneliñas, en Cee, acogió la última factoría ballenera IG

El Fogar do Pensionista de Malpica acoge este sábado tarde (20.00 horas) el foro “Memoria de xigantes: a cultura da balea”, en el que participarán varios expertos, que hablarán sobre la memoria del pasado ballenero en Galicia y en la comarca.

Los profesores Álex Aguilar y Felipe Valdés, la bióloga Mónica González, Dani Anido de la Real Liga Española, José Irisarri y el divulgador Xurxo Alfeirán son algunos de los participantes del foro, que modera Marta Villar. También habrá un coloquio con los asistentes y se podrá ver una performance artística de Xosé Iglesias.