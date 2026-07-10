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Bergantiños

Memoria ballenera este sábado en Malpica 

El Fogar do Pensionista acogerá un foro con la presencia de varios expertos 

Redacción
10/07/2026 22:27
El lugar de Caneliñas, en Cee, acogió la última factoría ballenera 
IG
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El Fogar do Pensionista de Malpica acoge este sábado tarde (20.00 horas) el foro “Memoria de xigantes: a cultura da balea”, en el que participarán varios expertos, que hablarán sobre la memoria del pasado ballenero en Galicia y en la comarca. 

Los profesores Álex Aguilar y Felipe Valdés, la bióloga Mónica González, Dani Anido de la Real Liga Española, José Irisarri y el divulgador Xurxo Alfeirán son algunos de los participantes del foro, que modera Marta Villar. También habrá un coloquio con los asistentes y se podrá ver una performance artística de Xosé Iglesias. 

 

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