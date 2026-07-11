Ponteceso celebra el 19 de julio su certamen de pintura al aire libre Álvarez de Sotomayor, con 12.600 euros en premios

Cartel del certamen de pintura de Ponteceso Cedido

Ponteceso celebrará el próximo domingo 19 de julio su VIII Certame Internacional de Pintura ao Aire Libre Fernando Álvarez de Sotomayor. El concurso contará con hasta 12.600 euros en premios, repartidos entre los veinte primeros galardonados.

La concejalía de Cultura de Ponteceso organiza esta cita, en colaboración con la Fundación Eduardo Pondal, la Diputación y la Xunta.

La ejecución, estilo y técnica son libres, teniendo como marco la observación directa del paisaje de Ponteceso dentro del área que delimite la organización. Los materiales y el caballete corren a cargo de los participantes.

El lienzo no deberá sobrepasar las medidas de 100x100 centímetros. Las personas interesadas en participar disponen de las bases y la hoja de preinscripción en la sección de "novas" de la web municipal, así como en la sede electrónica de Ponteceso, enviándola a través del correo electrónico adrian.brandariz@ponteceso.gal o por la misma sede.

Las inscripciones definitivas se realizarán en el centro cultural Xosé Neira Vilas de Ponteceso, gratuitamente el mesmo día 19, entre las 9.00 y las 11.00 horas, donde se sellarán los lienzos y se entregará a cada participante una bolsa de picnic.

Los participantes dispondrán hasta las 16.30 horas par entregar as obras en el punto de control establecido por el jurado, que estará compuesto por conocedores de las artes plásticas. El fallo se dará a conocer a las 19.30 horas. Los participantes podrán firmar la obra y poner el importe para su venta en la parte trasera, estando en exposición pública hasta las 21.00.

Además del diploma, los ganadores percibirán un premio en metálico: 3.000 euros para el primer clasificado; 1.500 euros para el segundo; 1.000 para el tercero; 600 euros para el 4º; y 500 euros para el 5º. Del 6º al 20º clasificado, 400 euros.