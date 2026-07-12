Amplia oferta de patatas en la feria de Carballo, con predominio de las procedentes de la comarca

Una de las vendedoras ambulantes de la feria de Carballo de este domingo M.N.

Domingo de altas temperaturas y también de alta recepción de cosechas en las ferias de la comarca. Carballo y Cee celebraron en esta jornada sus feriales, con dispar comportamiento.

En la capital de Bergantiños, la atención en la Praza do Concello registró menor presencia de fruteros, aunque una amplia oferta de patatas, con precios entre uno y dos euros el kilo. Domina la patata autóctona de la comarca, blanca kennebec y de piel roja 'red pontiac', y la foránea de Cartagena.

En pleno verano, la atención de las verduras es para las lechugas, entre 0,90 y un euro la pieza, y los tomates variados desde 3 hasta 6,5 euros el kilo. También sobresale el pimiento: morrón a 3,80 euros; el tipo italiano a 2 euros; el tipo Padrón, la bolsa de 400 gramos a partir de 3 y 4 euros; y el de la modalidad de Cambados, a 3 euros.

El precio de las berenjenas y pepino se estabiliza entre 2,25 y 1,75 euros el kilo. En cuanto a los guisantes, en vaina, a 5 euros y desgranados, a 10 y 12 euros.

Brécol, 3.50; coliflor, a 3 euros el kilo; y judías verdes y planas, entre 4 y 5 euros el kilo. Las siempre codiciadas nabizas alcanzaron precios entre 2,50 y 3 euros el manojo.

Las cebollas de Mens, Barizo y Beo, en Malpica, des 2 a 5 euros el kilo, en tanto que los ajos se despachaban en ristras desde 8 hasta 12 euros.

Entre las frutas, ameixas, ciruelas y los clásicos 'fatóns', a partir de dos euros el kilo.

Gran ambiente en el ferial carballés MN

Artículos siempre de importante demanda son los quesos, a 9 y 10 euros el kilo, y por piezas desde 8 hasta 12 euros. Los botes de miel se mantienen en un arco de 10 y 12 euros, y en cuanto a los huevos camperos del corral, a 5 e incluso a 6 euros la docena.

En el mercado ambulante de A Milagrosa, más de lo mismo, con buen ambiente y puestos de textil, calzado, bisutería, deportes, cuero y algo de alimentación.

Buen tirón en Cee

En lo que concierne al mercado urbano de Cee, fuentes locales apuntaban a la participación de al menos 70 puestos ambulantes en O Recheo, con textil, calzado, bisutería y algo de alimentación. El mercado local abierto también contribuye a dinamizar Cee, además de la moderna plaza de abastos, en la que falta completar algunos puestos vacantes y pendientes de adjudicar. Al éxito de la jornada dominical contribuyen también la hostelería y restauración.