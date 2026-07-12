Calcinadas al menos 100 hectáreas en el incendio de Nande (Laxe) y otras 40 en Salto (Vimianzo) en dos incendios activos

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción de los incendios provocados por los rayos de la tormenta eléctrica que en la tarde de este sábado afectó a la Costa da Morte. Han sido media docena de fuegos forestales en Vimianzo, Laxe, Zas y Muxía, de los que tres están estabilizados, uno controlado y otros dos siguen activos, con más de 140 hectáreas arrasadas hasta el momento.

Está activo, desde las 21.55 horas de este sábado, un fuego en la parroquia de Nande, en Laxe, donde ha arrasado unas 100 hectáreas, según las últimas estimaciones aportadas por la Consellería de Medio Rural.

En las labores de extinción participan, de forma acumulada, dos técnicos, trece agentes, doce brigadas, doce motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo.

También sigue activo el fuego en Salto (Vimianzo), donde comenzó a las 20.16 horas. Según las últimas estimaciones provisionales aportadas por la consellería, han ardido unas 40 hectáreas.

En las labores de extinción participan siete agentes, diez brigadas, ocho motobombas, una pala y una unidad técnica de apoyo.

En cuanto al resto de incendios, están estabilizados tres: Rial (Zas) y los de Cereixo y Castro, en Vimianzo. También está controlado el de Couciero, en Muxía.

Todos ellos han sido provocados por los rayos de la intensa tormenta eléctrica comenzó sobre las 20.30 horas de este sábado.