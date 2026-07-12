Enrique Casás, el ‘señor de las bestias’ en Arteixo: “Paso horas mirando e paseando os bois”

Casás, con las reses Patricia G. Fraga

“Eu pásoo ben só mirando para eles. É unha afición coma outra calquera: non me gusta a caza, non me gustan as tabernas, non me gustan as cartas. Gústame estar así”. Así explica Enrique Casás Casal, carpintero de Monteagudo (Arteixo), su pasión de criar bueyes desde que nacen hasta que superan con creces la tonelada de peso.

“Deilles biberón e agora toman silos de millo, fariña, herba... e ás veces broa de pan, como facía meu abuelo, que cando os bois traballaban se lles facía broa para telos fortes”, cuenta Casás, que reconoce mimar a estos animales “coma se fosen nenos”: “Algunha vez fágolles papas para que coman con máis facilidade”. Los dos anteriores, Moreno y Negrito –que ya posaron para El Ideal Gallego en 2021–, acabó vendiéndolos a regañadientes, pero la recompensa económica fue importante: “Déronme 25.000 euros por eles”.

É un hobby como outro calquera. Dá traballo pero a min gústame Enrique Casás

Ahora tiene en su prado a Careto y Roxo, que cuando llegaron hace cuatro años a su casa desde la feria de Paiosaco “non eran nada” y poco a poco se han ido convirtiendo en “fenómenos”, dice el criador. “A miña neta, Sofía, púxolles Chocolate e Milka, o primeiro porque era marrón, pero virou negro e cambiámoslle o nome”, apunta Casás, el ‘señor de las bestias’ de Monteagudo.

Esta nueva remesa de bueyes era inicialmente de tres ejemplares pero hubo que sacrificar a uno de ellos hace seis meses por problemas de salud, reconoce el vecino del lugar de A Rocha, a pocos metros del área recreativa de Os Barreiros.

El ganadero con Roxo y Careto PATRICIA G. FRAGA

Él pasea a las reses y en ocasiones las exhibe con el yugo, al estilo de antaño, lo que siempre llama la atención de los visitantes: “Unha vez pararon varios coches na ‘carretera’ para sacar foto, por pouco provocamos un accidente”, bromea el arteixán, que desconoce el peso exacto de los bueyes, pero sabe que “non se ven moitos así”.

Otros animales

Careto y Roxo no son hermanos y conviven con otros animales como un mastín, varios gatos y dos ovejas –Margarita y Rosita, también nombradas por la nieta de Enrique–, además de miles de moscas. “No verán están cheos delas e eu trato de apartárllelas dos ollos. Tamén se lles acercan as velutinas, que veñen ás moscas, pero aos bois non lles fan nada. Os tabáns si que lles pican e saltan”, apunta Enrique Casás, a quien acompañan a diario en su finca amigos y vecinos para contemplar las reses, que miden aproximadamente 1,80 de alto y tres metros de largo.

“Ás veces somos catro ou cinco aquí sentados á sombra falando e mirando para eles”, señala un amigo de la parroquia de Chamín, aunque el carpintero de Monteagudo tiene una compañía favorita: “Á miña neta lévalle moitísima idea o dos animais, gústalle moito estar comigo e a min con ela”, indica.

A lo largo de los años también ha tenido conejos y vacas. “É un hobby. Dá traballo pero a min gústame. As ovellas andan atrás de min e quero adiestrar e engordar un pouco a Luna, o mastín”, concluye Casás.