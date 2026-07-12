Estabilizado el incendio fusionado en Laxe y Vimianzo tras arrasar más de 250 hectáreas forestales

Estado del terreno calcinado por las llamas en Nande DB

El incendio forestal que se fusionó en un único fuego en Vimianzo y Laxe, quedó estabilizado a las siete y media de la tarde de este domingo tras quemar más de 250 hectáreas, según informan fuentes sobre el terreno.

Para su extinción se han movilizado hasta ahora, de modo acumulado, 4 técnicos, 32 agentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y un avión, según informa la Consellería de Medio Rural. A ello se suma la colaboración del Concello de Laxe, con seis voluntarios de Protección Civil y dos agentes de la Policía Local para cortar y señalizar las carreteras.

Los rayos de la tormenta eléctrica de la tarde del sábado fueron los causantes de media docena de incendios. El de Señoráns, en Salto (Vimianzo) comenzaba a las 20.16 horas del sábado, en tanto que el de Nande, en Laxe, comenzaba a las 21.55 horas. Ambos fuegos se fusionaban este domingo en uno solo y obligaban a movilizar medios llegados desde toda Galicia.

Una de las preocupaciones era la cercanía de las llamas a los Penedos de Traba y Pasarela, por lo que las labores se centraron en tratar de proteger esa zona, lo que se consiguió finalmente. El fuego estuvo cerca, pero no llegó a saltar a los Penedos.

Brigadas en Laxe, esta tarde Raúl López

A lo largo de este domingo se consiguió mantener controlado el perímetro del incendio. Si bien saltaba la alerta por humo, era dentro del propio perímetro, debido a que el fuerte viento avivaba las llamas. A última hora de la tarde se daba por estabilizado.

En cuanto a los otros cuatro fuegos provocados por los rayos el sábado, se controlaron ya por la noche de manera rápida y se estima que no suman las cinco hectáreas afectadas. Se trata de los incendios de Coucieiro (Muxía), Rial (Zas) y los de Cereixo y Castro, en Vimianzo.

Por otro lado, el Concello de Laxe ha trasladado a los vecinos un mensaje de prudencia y tranquilidad. El alcalde, Paco Charlín, está realizando una evolución permanente del fuego, en contacto con las autoridades. "A preocupación é constante, pero tamén o é a confianza no extraordinario traballo que están a desenvolver os equipos despregados sobre o terreo", apunta el Concello.