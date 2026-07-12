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Bergantiños

Los incendios de Nande y Salto se acercan a las 300 hectáreas y el fuego amenaza los Penedos 

Estabilizados los de Rial (Zas) y los de Cereixo y Castro, en Vimianzo, en tanto que está controlado el de Coucieiro (Muxía)

Redacción
12/07/2026 11:14
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Uno de los fuegos ya estabilizados en la comarca
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Los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción de los incendios provocados por los rayos de la tormenta eléctrica que en la tarde de este sábado afectó a la Costa da Morte. Han sido media docena de fuegos forestales en Vimianzo, Laxe, Zas y Muxía, de los que tres están estabilizados, uno controlado y otros dos siguen activos, con más de 140 hectáreas arrasadas hasta el momento. 

Está activo, desde las 21.55 horas de este sábado, un fuego en Aprazadoiro, en la parroquia de Nande, en Laxe, y también sigue activo el que comenzó a las 20.16 horas en Señoráns, en la parroquia de Salto (Vimianzo). Ambos fuegos concentran los esfuerzos de los equipos de extinción, que trabajan para evitar que las llamas alcancen los Penedos.

Estos dos fuegos han calcinado ya cerca de 300 hectáreas, según las últimas estimaciones, siendo el más afectado el de Laxe. Según informa la Consellería de Medio Rural, en las labores de extinción en Laxe participan, de forma acumulada, dos técnicos, trece agentes, doce brigadas, doce motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo. 

En el caso de Vimianzo, en las labores de extinción participan siete agentes, diez brigadas, ocho motobombas, una pala y una unidad técnica de apoyo. 

En cuanto al resto de incendios, están estabilizados tres: Rial (Zas) y los de Cereixo y Castro, en Vimianzo. También está controlado el de Couciero, en Muxía. Todos ellos han sido provocados por los rayos de la intensa tormenta eléctrica comenzó sobre las 20.30 horas de este sábado.

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