Medios de toda Galicia trabajan para salvar del fuego los Penedos

Medios de toda Galicia trabajan en la extinción del incendio forestal que afecta a los municipios de Laxe y Vimianzo, y que ya ha arrasado más de 300 hectáreas. Se trata de un fuego originado en Aprazadoiro (Laxe) y Señoráns (Vimianzo) debido a la caída de rayos por la tormenta eléctrica que comenzó a las 20.30 horas de este sábado.

El fuego se concentra en el límite del distrito forestal II (Bergantiños) y el V (Fisterra), donde se trabaja con cuadrillas, motobombas y agentes.

Un hidroavión se ha sumado a las tareas ya que el fuego se está reavivando en zonas ya apagadas debido al fuerte viento.

En cuanto al resto de incendios en Zas y Vimianzo, están controlados pendientes de enfriar la zona, pero en estos momentos los esfuerzos se centran en salvar los Penedos de Traba y Pasarela.

Los rayos de la tormenta eléctrica que en la tarde de este sábado afectó a la Costa da Morte causaron media docena de fuegos forestales en Vimianzo, Laxe, Zas y Muxía, de los que tres están estabilizados, uno controlado y otros dos siguen activos.

Está activo, desde las 21.55 horas de este sábado, el fuego en Aprazadoiro, en la parroquia de Nande, en Laxe, y también el que comenzó a las 20.16 horas en Señoráns, en la parroquia de Salto (Vimianzo). Ambos fuegos concentran los esfuerzos de los equipos de extinción, que trabajan para evitar que las llamas alcancen los Penedos.

Estos dos fuegos han calcinado ya unas 300 hectáreas, según las últimas estimaciones. Según informa la Consellería de Medio Rural, en las labores de extinción en Laxe participan, de forma acumulada, dos técnicos, trece agentes, doce brigadas, doce motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo, pero a estos medios se han ido sumando más a lo largo de la mañana.

Lo mismo que en el caso de Vimianzo, en cuyas labores de extinción participan siete agentes, diez brigadas, ocho motobombas, una pala y una unidad técnica de apoyo.

En cuanto al resto de incendios, están estabilizados tres: Rial (Zas) y los de Cereixo y Castro, en Vimianzo. También está controlado el de Couciero, en Muxía.