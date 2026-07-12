Nueve personas heridas en tres accidentes en Ponteceso, Santa Comba y Coristanco

Todos los heridos fueron evacuados para recibir asistencia sanitaria AIG

Nueve personas resultaron heridas en tres accidentes de tráfico ocurridos este domingo en Ponteceso, Coristanco y Santa Comba.

Cuatro heridos en el siniestro de Santa Comba, entre ellos dos menores, tras una salida de vía de un vehículo a la altura de As Caselas. Todos ellos fueron trasladados al centro de salud de la localidad.

Tal y como ha indicado el 112 Galicia, fue uno de los ocupantes quien solicitó ayuda pasadas las 2.30 horas de la madrugada de este domingo. Indicaba que se habían salido de la vía y que el coche había chocado contra un muro. Además, solicitaba asistencia sanitaria para los cuatro ocupantes, entre los que se encontraban dos menores de edad.

Hasta el punto se desplazó el 061, la Guardia Civil de Trafico y efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil. Igualmente fueron informados los bomberos de Santa Comba, aunque no fue preciso excarcelar a ninguna persona, ya que estaban fuera del turismo.

Finalmente, los ocupantes fueron trasladados al PAC de Santa Comba.

Otras cuatro personas resultaron heridas en Ponteceso, tras salirse de la vía e impactar su vehículo contra el lateral de una casa. Todas ellas fueron trasladadas al hospital y, en principio, las lesiones son de gravedad, según el 112.

El suceso tuvo lugar a las 06.30 horas de la mañana en la DP-6805 (Pazos-A Campara), a la altura de Ponteceso. Según ha explicado el coordinador del GES, Rubén Pérez Cotelo, los ocupantes llegaron hasta la intersección con la DP-4307, que une esta localidad con Malpica.

Según explica, el conductor siguió recto cuando no debía. Aunque logró girar para no chocarse contra la cuneta, finalmente impactó contra el lateral de una casa, en la que el vehículo provocó un agujero. "El golpe fue totalmente lateral", ha descrito.

Inicialmente, un particular alertó al 112 del accidente, señalando que se trataba de una salida de vía y que había una persona herida. Sin embargo, cuando el GES de Ponteceso llegó al punto del suceso, informó de que los cuatro ocupantes se encontraban heridos de consideración. Con todo, su coordinador ha anotado que todos estaban conscientes, aunque necesitaron ser trasladados.

En el operativo participó el 061, la Guardia Civil y el GES de Ponteceso. Además, fueron avisados los Bomberos de Carballo, aunque no fue necesaria su intervención, ya que los ocupantes estaban liberados.

Liberado en Coristanco

Por otra parte, los bomberos de Carballo liberaron al ocupante de un vehículo que sufrió un accidente en la AG-55 kilómetro 37,5, a la altura de Oca, en Coristanco.

El sistema E-Call, informa Emergencias, alertó al 112 Galicia a las 04.45 horas de la madrugada de este domingo y, tras comunicarse con la persona implicada, se dieron los preceptivos avisos.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia (061) ya se dirigía al lugar del accidente, pues también tenían conocimiento del mismo.

En cuanto el servicio de emergencias 112 Galicia recibió la primera llamada de alerta, también notificó lo acontecido al personal sanitario, al Cuerpo de Bomberos de Carballo, al GES de Ponteceso, a la Guardia Civil de Tráfico y a los miembros del Grupo de Voluntarios de Protección Civil local.

El herido, tras ser liberado, fue evacuado por el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias Galicia-061.