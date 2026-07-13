Cerceda reúne a más de 90 ajedrecistas en una nueva edición de su torneo municipal
Participaron jugadores de toda Galicia
El Concello de Cerceda acogió una nueva edición de su Torneo de Ajedrez, una competición patrocinada por el Ayuntamiento que volvió a reunir a un importante número de participantes y confirmó el creciente atractivo de esta cita deportiva.
Más de 90 ajedrecistas se dieron cita en el municipio procedentes de diferentes puntos de Galicia e incluso de otras comunidades, consolidando el torneo como uno de los referentes del circuito autonómico.
A lo largo de la jornada se disputaron numerosas partidas en las que participaron jugadores de todas las edades y niveles, desde jóvenes promesas hasta ajedrecistas con amplia experiencia, en un ambiente marcado por la deportividad y la convivencia.
El Concello agradeció la participación de todos los jugadores, con una mención especial a los representantes locales que tomaron parte en la competición. La entrega de premios contó con la presencia de los concejales Óscar Golán y Jesús Rama.