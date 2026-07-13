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Bergantiños

Cerceda reúne a más de 90 ajedrecistas en una nueva edición de su torneo municipal

Participaron jugadores de toda Galicia

Redacción
13/07/2026 18:41
Participantes en el torneo de ajedrez de Cerceda
Participantes en el torneo de ajedrez de Cerceda
Cedida
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El Concello de Cerceda acogió una nueva edición de su Torneo de Ajedrez, una competición patrocinada por el Ayuntamiento que volvió a reunir a un importante número de participantes y confirmó el creciente atractivo de esta cita deportiva.

Más de 90 ajedrecistas se dieron cita en el municipio procedentes de diferentes puntos de Galicia e incluso de otras comunidades, consolidando el torneo como uno de los referentes del circuito autonómico.

A lo largo de la jornada se disputaron numerosas partidas en las que participaron jugadores de todas las edades y niveles, desde jóvenes promesas hasta ajedrecistas con amplia experiencia, en un ambiente marcado por la deportividad y la convivencia.

El Concello agradeció la participación de todos los jugadores, con una mención especial a los representantes locales que tomaron parte en la competición. La entrega de premios contó con la presencia de los concejales Óscar Golán y Jesús Rama.

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